Verso il ’bomba day’: "Il Pronto soccorso è in stato d’allerta . Ecco come cambierà"

Il Pronto soccorso, la rianimazione, le sale operatorie e la chirurgia d’urgenza. Sono alcune delle strutture già in allerta, è cominciato il conto alla rovescia che farà scattare l’ora "x" del bomba day. Proprio al Pronto soccorso sono arrivati i pazienti evacuati da Salus e Quisisana, i due ospedali privati che si trovano nella zona rossa. Un carico di lavoro che si è andato a sommare ai picchi legati all’influenza e all’emergenze che qui – oltre la porta a vetri – sono all’ordine del giorno, nel suono delle sirenze che portano feriti lungo le strade, magari per incidenti sul lavoro. Al vertice dell’unità operativa di medicina d’emergenza urgenza dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara c’è, da agosto, la dottoressa Chiara Pesci. "Io e, ci tengo a sottolinearlo, tutti i miei medici cominciamo a lavorare la mattina e andiamo avanti fino a quando c’è bisogno".

I carichi di lavoro sono aumentati?

"Ormai da un mese registriamo picchi negli ingressi. Una parte di questi pazienti arriva proprio in vista dell’operazione per rimuovere la bomba. Parliamo degli ospiti delle due case di cura. Poi, c’è stata una concidenza, ci sono gli accessi per i picchi dell’influenza"

I tempi d’attesa?

"Ci sono numerosi codici bianchi e codici verdi, si tratta per essere chiari di persone che non sono gravi. Basta il verificarsi d’una emergenza perché i tempi d’attesa per questi utenti crescano, diventano così più lunghi. Chi ha questi codici d’ingresso rischia di attendere, di dover aspettare. Qui, le cose vanno dette, entra di tutto. Le persone in gravi condizioni vanno accolte e curate per prime"

Il Cau (Centro assistenza urgenza) allestito nella cittadella San Rocco?

"In parte ci ha alleggerito il lavoro, alcuni codici non gravi vengono accolti lì. Si tratta di un grande aiuto"

La struttura del Pronto soccorso di Cona è stata ampliata?

"Sì, il triage dispone già di una nuova zona all’interno dell’ospedale. Nei prossimi giorni verrà inaugurata una seconda area, sempre per l’accoglienza, all’ingresso del reparto che si estende su 3.500 metri quadrati, con quattro medici e quattro ambulatori"

Cosa fare per tagliare i tempi d’attesa?

"Già stiamo facendo il possibile, come medici siamo consapevoli di quanto possa essere pesante per un anziano, in condizioni non gravi, l’attesa. Ma se si verificano circostanze concomitanti – molti ingressi e nello stesso tempo emergenze –, è chiaro che il sistema ne risente".