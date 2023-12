Verso il Natale, tutte le iniziative sul territorio

Lunedì mattina le bimbe e i bimbi della scuola d’infanzia ‘Sorelle Nigrisoli’, insieme alle loro insegnanti, hanno iniziato ad addobbare gli alberelli nella piazzetta ex duomo (vedi foto): il Natale adesso è davvero alle porte. Ieri protagonisti sono stati i bambini della ‘Pivanti’, la materna di Gambulaga: in piazza Foschini hanno intonato canti di Natale. Venerdì pomeriggio alle 17 negli spazi della biblioteca comunale Peppino Impastato di Portomaggiore, in corso Vittorio Emanuele II, ci sarà ‘Bimbi in biblio’, letture animate di Natale con sorpresa. Sabato l’animazione del centro cittadino è rivolta soprattutto agli adulti. Va in questa direzione, a cura della sezione Avis, ‘Avis per Telethon’, la maratona di solidarietà che finanzia la ricerca per trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare, in programma in piazza Umberto I dalle 10 a mezzogiorno. Nella vicina piazza Giovanni XXIII e in parte in piazza municipale, dalle 10 ci saranno i mercatini natalizi, un’opportunità per trovare qualche regalo d’occasione e fare anche un’opera buona. La vigilia di Natale bambini ancora protagonisti: alle 10 torna in scena ‘L’Avis per Telethon’, mentre a partire dalle 18, sempre in piazza Umberto I, ci sarà ‘Arriva Babbo Natale.