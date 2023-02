Ancora una giornata dedicata all’audizione degli investigatori della squadra mobile e all’analisi delle intercettazioni nell’ambito del processo alla mafia nigeriana. Il procedimento vede alla sbarra il clan degli Arobaga-Vikings, il gruppo ritenuto dagli inquirenti di stampo mafioso che per anni ha spadroneggiato in zona Gad. Nel corso dell’udienza di ieri, gli investigatori hanno ricostruito, tra le altre cose, le telefonate nelle quali i membri del clan si accordavano per i viaggi in Olanda, Paese nel quale si procuravano lo stupefacente da smerciare a Ferrara. Con la fine dell’esame dei testimoni di polizia la parola passerà agli imputati. Solo tre di loro hanno annunciato di voler parlare e tra questi figura Emmanuel Okenwa, alias Dj Boogye, ritenuto il numero tre nella scala gerarchica del clan. Dopo di che si procederà verso le tappe finali del processo, la cui sentenza è attesa, salvo imprevisti, per aprile. Nella decisione dei giudici del collegio avranno sicuramente un ruolo le sentenze dei processi agli imputati che hanno scelto di definire le proprie posizioni in rito alternativo. Posizione per la maggior parte pendenti in cassazione ma, in almeno due casi, diventate definitive in quanto il verdetto d’appello non è mai stato impugnato.