Verso il voto, Bellotti unisce il centrodestra: "Darò il massimo per il futuro della città"

Sarà l’avvocato Samuele Bellotti (nella foto con gli occhiali al centro), il candidato sindaco della coalizione formata dal Centrodestra unito e Rete Civica alle prossime elezioni comunali a Comacchio che si terranno nel 2026. Ed è lo stesso aspirante primo cittadino a comunicarlo, a seguito dell’incontro che si è svolto ieri nella città lagunare con i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Rete Civica che hanno espresso il loro pieno sostegno alla candidatura. "Ho ringraziato per la proposta che mi onora e ho accettato di rappresentare l’intera coalizione proponendomi di dare il massimo per il futuro della mia comunità" – sono le prime parole di Samuele Bellotti, pronto ad impegnarsi in questa nuova avventura. Samuele Bellotti, 56 anni, è nato e residente a Comacchio. Sposato con Sara e padre di Sofia, svolge la professione di avvocato con il proprio studio professionale nella località di Porto Garibaldi, ed è alla sua prima esperienza politica. Il suo nome circolava da tempo quale possibile candidato civico primo cittadino: una voce che ha assunto maggior concretezza lo scorso febbraio, nel vertice convocato nella città lagunare dal senatore Alberto Balboni per fare il punto in vista della sempre più vicina tornata elettorale. Un vertice da cui era emersa l’intenzione del Centrodestra e di Rete Civica di presentarsi uniti alle urne con un nuovo progetto per il governo del territorio. E proprio in quel frangente, Samuele Bellotti era stato indicato quale candidato sindaco, previa espressione della disponibilità dello stesso. Una disponibilità che è arrivata ed è stata accolta positivamente ieri: "Una conferma che mi aspettavo e rimarca la volontà del Centrodestra di presentarsi unito alle urne in coalizione con Rete Civica – prosegue Bellotti –". All’incontro erano presenti il senatore Alberto Balboni, Tiziana Gelli, Bruno Calderoni, Antonio Amadei per Fratelli d’Italia, il senatore Stefano Corti, Dario Carli, Matteo Cavallari Cristina Coletti per la Lega, Fabrizio Toselli, Aurelio Pariali, Francesco Fersini per Forza Italia, Riccardo Forni, Filippo Sambi per Rete Civica e Johnny Sabadin per l’Associazione culturale "Un Ponte per".

Valerio Franzoni