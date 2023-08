Verso il voto: Roberta Fusari "Il candidato? Non un frontman"

Concretezza e pragmatismo. La ricetta di un’opposizione fatta sui temi, più che sulle battaglie di principio. Il distillato di una postura politica che, fra i banchi della minoranza, l’ha contraddistinta. E Roberta Fusari (a destra), capogruppo di Azione Civica in Consiglio, ha tutta l’intenzione – anche ora nella fase in cui il centrosinistra è al lavoro per la scelta del candidato e del programma – di proseguire in questo solco.

Fusari, abbiamo lanciato una rosa di ‘papabili’ per la candidatura a sindaco da opporre all’attuale primo cittadino Alan Fabbri. Che idea ha?

"Preferisco parlare di programma o di identikit di quello che per noi – intendo il gruppo di Azione Civica – dovrà essere il candidato della coalizione di centrosinistra nel 2024".

Ebbene, quali sono queste caratteristiche?

"Giochiamo la partita per vincere, non per fare testimonianza. La nostra idea è individuare un candidato vincente, che sappia parlare alle persone e che sappia interpretare al meglio il programma che verrà definito in questi mesi di lavoro. Una persona capace sia di immaginare il futuro della città, ma che al contempo sia in grado di interpretare le esigenze delle persone in senso stretto. Ci vuole, insomma, un candidato o una candidata che coniughi competenza e pragmatismo. Ma più che di candidati, a noi piace pensare alla squadra. La sfida per il centrosinistra non è presentarsi alla città con un frontman".

In tempi di crisi dei partiti gli schieramenti civici hanno un’importanza fondamentale. Qual è il vostro apporto al tavolo delle opposizioni?

"Come gruppo ci siamo, tra gli altri, prefissati come obiettivo quello di tentare di intercettare il voto delle persone che da tempo non si riconoscono più nella proposta politica dei partiti e hanno aderito alle schiere dell’astensionismo. Con piacere abbiamo preso atto delle dichiarazioni dei vertici dem sul candidato: non sarà un nome ‘di bandiera’. Come forza civica siamo impegnati e daremo il nostro contributo su tantissimi fronti: dalla revisione del piano dei trasporti pubblici, passando per l’urbanistica, il rapporto tra Comune e università, finendo con le strategie di sviluppo territoriali e la partecipazione dei cittadini. C’è ancora tantissimo da fare".

Cosa deve avere la proposta politica del centrosinistra rispetto a quella della coalizione avversa?

"Va dato atto di una cosa all’attuale maggioranza: si sono proposti agli elettori con una serie di proposte che poi hanno portato avanti. Dal regolamento sulle case popolari alle iniziative turistiche, declinate secondo il loro punto di vista. Peccato che siano stati entrambi dei fallimenti. Ecco, la nostra proposta deve essere l’esatto contrario".

Federico Di Bisceglie