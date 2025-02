Verso la desertificazione. Perdono abitanti 8 comuni. Il crollo ormai da 74 anni

Ci sono otto comuni della nostra provincia che, demograficamente, registrano un saldo negativo che parte dal 1951. Sì, avete letto bene. Sono ben 74 anni che Argenta, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, Ostellato e Portomaggiore ‘perdono’ abitanti. L’unica eccezione è Comacchio che, tra il 1951 e il 2021 ha fatto registrare un incremento di residenti pari al 40,6% del totale della popolazione passando così 15.640 a 21.989.

È uno dei macro dati che emerge dal report elaborato dal centro studi della Cisl (che porta la firma di Gianluigi Bovini e Franco Chiarini) dedicato alle cosiddette aree interne (che comprendono anche Comacchio) dunque per un totale di nove comuni. Si tratta del 50,6% della superficie della provincia di Ferrara. Andiamo ai numeri, tenendo in considerazione che i dati di riferimento dello studio elaborato dal sindacato sono riferiti al Censimento del 2021. Tra il 1951 e il 2021, come detto in premessa, la dinamica demografica ha portato alla perdita di quasi un abitante su quattro (una contrazione complessiva di oltre 24 punti percentuali). Ma c’è di più. L’accelerazione più evidente di questo declino la si è registrata nel decennio compreso tra il 2011 e il 2021. In soli due lustri, infatti, nei nove comuni oggetto dell’indagine si è assistito a una diminuzione di residenti pari a 6,6 punti percentuali. A livello numerico, nel complesso, il territorio è passato da 133.535 unità a 94.625 persone. Un calo drastico, di poco inferiore alle quarantamila unità (38.910, per la precisione). Lo spopolamento di questi territori, dunque, assume dimensioni davvero considerevoli. Parliamo di una perdita del 29,1% di residenti nelle aree coinvolte. Dove questo fenomeno ha colpito di più nell’area orientale della pianura ferrarese, è Fiscaglia. La percentuale di spopolamento è del 56,1%. A seguire, secondo il report della Cisl, troviamo Mesola (con un -46,6%), Ostellato (-46%), Codigoro (-42,6%). Negli altri due centri di maggiore dimensione demografica – Argenta e Portomaggiore – vanno evidenziati nello stesso lasso temporale (1951-2021), perdite di residenti meno impattanti: -29,2% e -32,3%. Uscendo un attimo dal focus legato al Basso Ferrarese, emerge un dato piuttosto macroscopico. Nel settantennio analizzato dalla Cisl, l’intera provincia ferrarese ha perso qualcosa come 80mila abitanti. Un calo del 20% rispetto al totale della popolazione. L’indice di vecchiaia – riferito questa volta a tre anni fa (dati 2022) – è un altro elemento che aggiunge problematicità al contesto. Nei nove comuni interessati, per ogni cento bambini erano presenti trecento anziani.

L’indice di dipendenza è superiore ai 66 punti percentuali. Anche il rapporto tra nascite e decessi è particolarmente squilibrato. Qui, è considerato il solo biennio 2020-2022: si sono registrati solo 30 nati a fronte di 100 morti. L’invecchiamento della popolazione si riverbera anche nella composizione dei nuclei familiari: il 36,8% del totale è composto da un membro solo. A proposito di spopolamento, c’è un altro dato curioso. Stando a quanto riportato dal sindacato sulla base dei dati del censimento 2021, nei nove comuni della ‘Bassa’ sarebbero quasi 41mila le abitazioni non occupate da persone residenti. Le case dalle finestre che non ridono più.