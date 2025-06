Verso la festa del Corpus Domini, la processione per le vie della città

Domani l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio celebra l’importante festa del Corpus Domini. Alle 17.30 messa in Cattedrale a Ferrara presieduta dall’Arcivescovo mons. Gian Carlo Perego e a seguire la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento, che ogni anno vede un percorso diverso. Quest’anno prenderà il via dalla Cattedrale attraversando alcune vie del centro storico, e giungerà alla chiesa salesiana di San Benedetto. Questo il percorso completo: piazza Cattedrale, piazza del Municipio, via G. Garibaldi, via Aldighieri, viale Cavour (controviale lato numeri pari), via don Enrico Tazzoli, via don Michele Gregorio, piazzale San Benedetto. In un anno Giubilare, il Corpus Domini assume un significato ancora più profondo per approfondire la propria fede. Anche per questo l’arcivescovo, invita a tale ricorrenza ogni realtà ecclesiale, gruppo e associazione ad essere presente. L’anno scorso, in diocesi la Festa si è svolta il 30 maggio con messa in cattedrale e a seguire processione per il centro fino alla chiesa di San Paolo. Nel 2023, l’8 giugno nella Concattedrale di Comacchio, sempre con processione. Nel 2022, dopo cinque anni, la processione tornò ad attraversare il centro di Ferrara: il 16 giugno, messa a San Francesco e processione fino a Santa Maria in Vado. Dopo lo stop per l’emergenza Covid, nel 2021 la processione era stata ’contenuta’ all’interno della Basilica di Santa Maria in Vado.