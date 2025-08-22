Verso la notte delle regine

Giovedì 28 agosto, nella splendida cornice del Castello di Fossadalbero, in provincia di Ferrara, si svolgerà un evento davvero speciale: il concorso ’La Regina della Notte’.

Un appuntamento elegante, divertente e fuori dagli schemi, dedicato a tutte le donne dai 30 anni in su che desiderano mettersi in gioco con un pizzico di coraggio e tanta voglia di vivere la passerella come un’esperienza unica. Non importa che siate modelle esperte o alla vostra prima volta sotto i riflettori: ciò che conta è la voglia di brillare e di lasciarsi andare all’energia di una serata indimenticabile. Le iscrizioni sono totalmente gratuite e si raccolgono semplicemente inviando un messaggio WhatsApp al numero 347 2289445. Un’occasione perfetta per riscoprire il piacere di sentirsi protagoniste, in un contesto suggestivo e coinvolgente.

A valutare le partecipanti sarà una giuria composta da esperti del settore, che decreterà colei che si aggiudicherà il titolo di “Regina della Notte”. Ma il concorso è solo l’inizio: a seguire, il castello si trasformerà in una pista da ballo d’altri tempi, con una serata speciale dedicata alla leggendaria atmosfera dello Studio 54 di New York, tempio indiscusso della disco music.

In consolle, DJ Lorenz, storico nome della nightlife italiana, già protagonista in locali iconici come il Nuovo Mondo di Argenta, la Casbah del Lido delle Nazioni e l’Hobby One di Bologna – veri e propri templi della notte frequentatissimi negli anni d’oro. Lorenz proporrà un dj set rigorosamente in vinile, selezionando i migliori successi degli anni ‘80 e ‘90, per farvi rivivere emozioni autentiche, ballando fino a tardi con lo stesso spirito libero e scintillante di quell’epoca irripetibile. A presentare la serata sarà Franco Casoni, voce nota e carismatica, che guiderà il pubblico tra sfilate, musica, emozioni e momenti di spettacolo. Sarà possibile assistere all’evento durante la cena, gustando piatti prelibati in un’atmosfera suggestiva, oppure unirsi dopo cena per vivere la seconda parte della serata tra musica e balli.