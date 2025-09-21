"Verso la specie" al molo Wunderkammer. Danza e paesaggio così si intrecciano

Performance "Verso la specie" della Compagnia Mora al molo Wunderkammer. Il 28 settembre, alle 17.30, danza, suono e paesaggio si intrecciano. A cura della consorziata Basso Profilo e ideata da Claudia Castellucci, accompagnata dalla musica di Stefano Bartolini. Un momento importante che l’assessore Marco Gulinelli ha voluto sottolineare: "Questo evento dimostrerà come il suono e il linguaggio siano coesi e uniti, trasformando questa unione in uno spettacolo senza precedenti". Sul molo si esibiranno diversi interpreti, come Sissi Bassani, Silvia Ciancimino, René Ramos, Francesca Siracusa, Pier Paolo Zimmermann e Guillermo de Cabanyes. "La dimensione del paesaggio – ha concluso Leonardo Delmonte, presidente di Basso Profilo – è un elemento intermedio che tiene assieme lo spazio e il movimento, quindi come tale è giusto valorizzarlo. Inoltre il nostro scopo è quello di evidenziare l’essenzialità dell’alleanza tra i soggetti che producono cultura in città. La produzione è firmata da Societas, Cesena, mentre le immagini sono affidate a Francesco Raffaelli. La durata della performance è di 45 minuti e i biglietti sono disponibili su Dice al prezzo di 8 euro. Già la metà sono stati venduti, bisognerà affrettarsi per prenotare il proprio posto".

Riccardo Fattorini