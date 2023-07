Verso le elezioni "Accozzaglie, no grazie La forza propulsiva adesso è il Movimento"

di Federico Di Bisceglie

La strada delle alleanze nel centrosinistra è ancora "molto in salita". Il tavolo delle opposizioni è al lavoro per costruire il programma con il quale presentarsi all’elettorato, sfidando il sindaco Alan Fabbri in primavera. Molti si chiedono, legittimamente, chi siederà a quel tavolo e chi farà parte del "perimetro allargato", auspicato prima di tutti dal segretario provinciale del Pd, Nicola Minarelli. "Se ci sarà un programma condiviso e si troverà un accordo sui temi, noi saremo della partita. Sennò, ognun per se". Il segretario provinciale del Movimento 5 Stelle, Paride Guidetti non sembra essere intenzionato a collocarsi nel ruolo di gregario. Essendo un grillino della prima ora, su certe tematiche – a partire da quelle di carattere ambientale – non è disposto a cedere. Benché, dice al Carlino, "non neghiamo colloqui e confronti a nessuno".

Guidetti, la vostra presenza al tavolo delle opposizioni è un po’ a intermittenza. Cosa sta succedendo a sinistra e come immagina il ruolo del Movimento 5 Stelle?

"Non siamo mai stati favorevoli alle accozzaglie. Se l’obiettivo del tavolo delle opposizioni è quello di costruire un programma serio, strutturato da opporre alla proposta politica della coalizione di centrodestra, noi siamo ben felici di starci. Ma non bastano le enunciazioni di principio: bisogna lavorare seriamente in questa direzione. Sennò si rischia di avere un perimetro allargato ma privo di contenuti".

Insomma, condividerete questo percorso col Pd o no?

"Se il Pd ha intenzione di governare la città come ha fatto, perdendo, nel 2019, noi sicuramente non ci staremo. Occorre capire che è il Movimento 5 stelle, in questo momento, la forza propulsiva sotto il profilo programmatico, che potrebbe determinare un riavvicinamento dell’elettorato al centrosinistra e più in generale alle urne".

Quali devono essere i punti di caduta sui quali si può raggiungere un accordo?

"Con le altre forze politiche, anche extra Pd, avremo modo di approfondire questo aspetto nel corso della costruzione del programma. Ad ogni modo, ad esempio sul tema dell’inceneritore – per il quale è auspicabile una progressiva diminuzione dell’attività di smaltimento dei rifiuti – pare che ci sia una convergenza. Per noi, i temi legati all’impatto ambientale e alle politiche da mettere in campo in questo frangente sono di primaria importanza. E, su questi, non abbiamo la minima intenzione di arretrare".

In premessa lei ha detto che non siete fan delle "accozzaglie". Eppure il tavolo delle opposizioni raggruppa tutte le forze avverse all’attuale amministrazione: da voi a Sinistra Italiana, passando per Azione e Italia Viva. Non le sembra una contraddizione?

"Non lo è. Le posso dire che non ci sarà alcuna alleanza con Italia Viva e Azione. Ci sono troppe incompatibilità sulle visioni politiche. Non possiamo permetterci di avere queste discrepanze ancor prima di cominciare un eventuale percorso comune. Come facciamo a fare un’alleanza con due schieramenti che hanno giustificato la realizzazione del progetto Feris, solo in virtù di un potenziale investimento sulla città?".

Come profilo di candidatura che cosa avete in mente?

"Non siamo disposti ad appoggiare una candidatura di bandiera. Per cui, immaginiamo un candidato di estrazione civica, che sappia interpretare in maniera autorevole e concreta il programma che definiremo".