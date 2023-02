Verso le elezioni amministrative, Azione civica: "Ci saremo ancora"

"Ce lo state chiedendo in molti, in questo anno cruciale che apre la campagna elettorale per le amministrative del 2024. Ci siamo, come ci siamo stati in questi ultimi tre anni e mezzo a fare opposizione al sindaco Fabbri e alla sua maggioranza". Azione Civica sguaina la spada, preparando il terreno per affrontare la lunga via crucis che porterà al 2024. Obiettivo amministrative. "Abbiamo più volte richiamato il sindaco Fabbri e la sua Giunta al dovere di dare alla città un piano urbanistico generale nuovo – spiegano dal gruppo rappresentato da Roberta Fusari in Aula -, che in tre anni e mezzo non sono neanche riusciti a presentare, per dare una prospettiva a questo territorio e regole certe a imprese e cittadini, mentre danno una corsia preferenziale a corposi interessi privati che vorrebbero stravolgere pezzi importanti di città col progetto Fe.ris, che siamo in prima fila ad osteggiare. Sosteniamo il valore di una sanità territoriale, più capillare e vicina al cittadino e abbiamo richiamato il Sindaco Fabbri ai suoi doveri di autorità sanitaria locale, ogni volta che è mancato o si è astenuto nella conferenza che valuta la programmazione sanitaria". Il gruppo rivendica di aver denunciato "le insostenibili politiche tariffarie di Hera – scandiscono - che, mentre il gas si impennava sui mercati ha sfruttato la sua posizione di monopolio per far pagare il teleriscaldamento, basato in buona parte sull’acqua calda di Casaglia, ancora più del gas e l’incapacità del sindaco Fabbri di far valere la quota proprietaria del Comune in difesa delle famiglie e delle imprese ferraresi". Ritorna, tra le rivendicazioni di Azione Civica, anche la battaglia per liberare il centro della automobili. "Denunciamo la folle politica della mobilità della Giunta, - spiegano - che ha trasformato ogni spazio del centro storico in un parcheggio selvaggio e intasato di auto e furgoni tutte le vie di accesso alla città, dimenticando le necessità di movimento di anziani, bimbi e disabili: Ferrara merita di più".