Verso le elezioni:. Fabio Bergamini a Bondeno e Copparo

"Tornare ad una manutenzione idraulica che preveda la pulizia e il dragaggio degli alvei di fiumi e torrenti, per evitare nuove alluvioni, ed inoltre potenziare una medicina territoriale, che sia davvero vicina al cittadino, sono i nostri primi obiettivi". Il candidato e consigliere regionale uscente della Lega, Fabio Bergamini, traccia la road map dei primi appuntamenti dopo il voto del 17 e 18 novembre. Saranno questi, dunque, alcuni dei temi che verranno affrontati durante i due aperitivi elettorali in programma alla pasticceria-caffetteria “Dolce Vita” di Copparo, in piazza del Popolo n. 29 (domani ore 18,30) e all’osteria “Il Baracchino” di Bondeno, in via Pironi n. 75 (sabato 26 ottobre, ore 19). "Ribadiremo ancora una volta le nostre posizioni rispetto alla Berco, per la difesa dei posti di lavoro e delle famiglie".