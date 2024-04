Verso le elezioni, M5s presenta la lista: "Sosterremo il candidato Enrico Bassi"

Diversi sono gli appuntamenti elettorali in programma a Copparo nel week-end. Oggi alle 10.30, al Bar ‘I Portici’, verrà presentata la lista del Movimento 5 Stelle, che fa parte della coalizione a sostegno del candidato sindaco Enrico Bassi. Lo stesso Enrico Bassi, domani alle 18 assieme alle liste della propria coalizione, inaugurerà la sede elettorale in via Cavour 3/b: "L’idea - spiega Bassi - è quella di avere uno spazio di confronto e ascolto aperto inclusivo, attraverso cui continuare non solo l’elaborazione delle proposte programmatiche della nostra coalizione, ma anche e soprattutto per ascoltare le esigenze della nostra comunità".