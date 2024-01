Verso le elezioni, nomi e strategie. Il dado è tratto. "Noi con Anselmo"

Il dado è tratto. Ora si inizia a giocare davvero. Azione Civica e Ferrara Bene Comune, ormai di fatto una cosa sola, hanno scelto da che parte stare: "Appoggeremo la candidatura a sindaco di Fabio Anselmo". Adesso, Roberta Fusari e Dario Maresca, capigruppo di Ac ed Fbc in consiglio comunale, ma soprattutto alla testa delle due realtà civiche più strutturate nel panorama del centrosinistra, lo possono dire con chiarezza. La decisione di appoggiare la candidatura dell’avvocato Anselmo, più che sofferta si può definire "dibattuta" all’interno dei due gruppi civici. Tuttavia, dopo lunghe discussioni, è emersa la volontà di "appoggiare il candidato che può sconfiggere Fabbri e restituire la città al centrosinistra". Maresca e Fusari, però, hanno una postura politica diversa dai partiti tradizionali. Tant’è che, parallelamente alla scelta di sostenere Anselmo, hanno posto una condizione molto chiara. "Per noi – dicono – la candidatura di Anna Zonari (La Comune) non è da interpretare come ostile, anzi. È un bene che ci sia una persona che abbia deciso di intraprendere un percorso di un certo tipo, intercettando probabilmente una parte di elettorato comunque di centrosinistra". A proposito di stile, i due civici sono molto chiari: "Durante le interlocuzioni con i partiti di centrosinistra che sostengono Anselmo – scandiscono – ci siamo raccomandati che ‘tenessero’ a bada i vari hooligans e che si evitino sbavature. Noi vogliamo parlare di temi". Non è, a ben guardare, una raccomandazione. Sì, perché da più parti si è già assistito a scambi – soprattutto sui social – abbastanza accesi. Ma, come avevano già precisato Maresca e Fusari "a noi non piacciono le dinamiche da tifoseria". Maresca precisa che "per preservare l’attività dell’associazione culturale Ferrara Bene Comune, cambieremo nome". Probabilmente questa strategia del doppio binario – ossia muoversi sul fronte associazionistico e su quello più prettamente politico – è stata studiata anche per evitare che alcune perplessità emerse nel corso della discussione all’interno del gruppo evitassero di deflagrare. Come già ipotizzato qualche giorno fa, sembra profilarsi l’idea di creare una lista unica "che preservi entrambe le identità dei gruppi". Dal momento che Ferrara Bene Comune e Azione Civica lavorano assieme da ormai qualche mese, la decisione di creare un unico soggetto politico a sostegno di Anselmo ha una logica politica abbastanza lineare. La scelta di campo di Maresca e Fusari contribuisce, finalmente, a diradare un po’ di nebbia da un quadro di centrosinistra ancora piuttosto dinamico e in evoluzione.