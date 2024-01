Verso le elezioni:. Samuele Neri sostenuto da Rete Civica

Samuele Neri, il candidato sindaco della lista civica “Insieme per il futuro” alle prossime amministrative di Masi Torello, incassa l’appoggio di Rete Civica Emilia Romagna, presente nel consiglio della Regione con Marco Mastacchi e Simone Pelloni Nei giorni scorsi, l’incontro tra il candidato Samuele Neri e Riccardo Forni, coordinatore della Rete per la provincia di Ferrara, caratterizzato dall’obiettivo di metter a disposizione del gruppo civico di Masi Torello le esperienze di buon governo maturate nelle realtà vicine associate alla Rete, sia in provincia di Ferrara sia in regione, unite alle competenze politiche, culturali e professionali che sono il valore aggiunto di Rete Civica Emilia-Romagna. Focus sulla necessità di una maggiore incisività e cura nella gestione di opere e beni pubblici e di una particolare attenzione alle associazioni di volontariato presenti sul territorio di Masi Torello e Masi San Giacomo.