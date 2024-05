Verso le elezioni, tutti gli appuntamenti

Saranno diversi gli incontri elettorali in programma tra oggi e domani. Oggi dalle 13 alle 14, nei pressi dell’ingresso della Berco di Copparo, il candidato di ‘Riparti Copparo’ Enrico Bassi incontrerà i lavoratori dello stabilimento, mentre alle 18.30 Fabrizio Pagnoni, sostenuto dal Centrodestra Unito e dalla civica Uniti per Copparo sarà al pub Scaramouche di Gradizza con l’iniziativa ‘Vediamoci in frazione’. Per Tresignana, il candidato sindaco Mirko Perelli, assieme ai componenti della lista Tresignana Cambia presenterà il programma stasera alle 21 al Teatro ‘900 di Tresigallo, e domani alle 21 al Teatro di Formignana. Per Riva del Po, domani alle 21 al centro civico di Ro e sabato alle 18 al centro di Berra, il candidato di Riva del Po Cambia Francesco Robboni presenterà lista i e programma. Presentazioni di liste in vista anche al Teatro ‘Cazzanti’ di Jolanda di Savoia: domani alle 20.30 toccherà a Jolanda Futura del candidato Giovanni Ferro, e venerdì alle 21 a Insieme per Jolanda con la candidata Elisa Trombin.