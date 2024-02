Verso San Valentino. Art&Ciocc e cultura. È la festa degli innamorati

Ferrara entra nel vivo dei festeggiamenti per San Valentino. Lo fa ospitando Art & Ciocc, evento per gli amanti del cioccolato in tutte le sue varianti quest’anno giunto alla decima edizione, che si terrà da domani a domenica in piazza Trento Trieste. Organizzata dall’azienda MarkCo&Co Srl, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione di Ascom, la manifestazione promuove il cioccolato italiano nella forma artigianale, attraverso l’espressione artistica dei maestri cioccolatieri e pasticceri provenienti da diverse città italiane, ciascuno con le proprie specialità e proposte legate alle regioni d’origine. Negli stand sono previste anche degustazioni. Il taglio del nastro è previsto domani alle 12.50.

Da oggi, intanto, iniziano gli allestimenti delle luminarie per San Valentino. L’accensione è prevista per venerdì. Torre della Vittoria sarà illuminata da strutture a cuore bidimensionali e tridimensionali per l’intera facciata che dà su Piazza Trento e Trieste, fino al 15. Immancabile è il punto selfie. Alla base della torre sarà posizionata una panchina con lo schienale a forma di mega cuore. Ma a Ferrara San Valentino è una festa anche per gli amanti dell’arte. Oggi, infatti, alla mostra “Achille Funi. Un maestro del Novecento tra storia e mito” allestita a Palazzo dei Diamanti si accede a un prezzo speciale. Per l’intera giornata è previsto un biglietto a 7 euro per tutti i visitatori (anziché 13). Il biglietto speciale è acquistabile solo nella giornata dell’iniziativa ed esclusivamente nella biglietteria dei Diamanti. Inoltre, sempre nel giorno di San Valentino, la mostra rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 23 (chiusura biglietteria ore 22).

"Iniziative come quelle degli addobbi e l’atteso evento della quattro giorni di Art&Ciocc intendono arricchire il calendario degli eventi cogliendo un momento di festa sia per gli abitanti che per chi verrà in città in occasione delle festività del Carnevale degli Este, previste il 10 e 11 febbraio in piazza Castello", spiega l’assessore al Commercio Matteo Fornasini. Sempre il prossimo weekend, è previsto il Mercatino delle opere dell’ingegno in piazza Castello e di Artigianato e natura in piazza Savonarola, oltre alla Love walk promossa da Ado l’11. "San Valentino – chiude l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – diventa un momento per festeggiare anche l’arte".