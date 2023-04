Verso un ’Giugno Estense’ Il ’Rinascimento’ serale

Con gli oltre 4.500 visitatori arrivati nel weekend lungo della Liberazione, la mostra ’Rinascimento’ ai Diamanti raggiunge quota 40mila presenze, a 68 giorni dall’apertura. Dati che entusiasmano anche il presidente della Fondazione Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, che proprio domenica ha annunciato la volontà di creare "un ’Giugno Estense’, in cui la mostra sarà visitabile anche di sera". Nelle ultime settimane dell’esposizione (che chiuderà il 19 giugno), indicativamente il venerdì, sabato, domenica e lunedì, l’esposizione sarà visitabile anche oltre le 20.

"Vengo da Corso Ercole I d’Este, dove ho incontrato persone che vanno in frotta alla mostra – ha esordito Sgarbi – L’idea del Rinascimento è stata tenacemente mia per molti anni. Arrivato al governo, prima ancora al governo di Ferrara come presidente della Fondazione Ferrara Arte, ho messo in atto la mia visione, che è quella di restituire una centralità nelle attività espositive alle arti del mondo ferrarese, del Quattrocento, del Cinquecento e del Novecento. Così abbiamo fatto, da Ercole de’ Roberti ad Adelchi Riccardo Mantovani, che è morto da poco lasciando alcune opere al Comune".

Per il sottosegretario alla Cultura, una presenza così imponente di visitatori nella nostra città "è la conferma della bontà dell’idea di tornare all’essenza di Ferrara, attraverso i suoi grandi artisti, anche quelli più moderni come Previati, De Pisis, Boldini che, come quelli del ‘400 e del ‘500 sono entusiasmanti e determinano un’attenzione di mille persone che si avviavano a vedere la mostra". Nel ponte dal 21 al 25 aprile sono stati infatti 4.522 i visitatori (solo domenica addirittura 1141), per un totale all’altra sera di 39.827 presenze raggiunte a poco più della metà del periodo complessivo dell’esposizione dedicata ai due grandi protagonisti dell’arte del Rinascimento.

Nel frattempo, domenica la mostra è visitabile anche di sera, eccezionalmente dalle 10 alle 23.30 (con possibilità di accesso fino alle 22.30). Sempre lo stesso giorno sarà possibile partecipare alla visita guidata ’Raccontare l’arte’, con partenza alle ore 21. È necessaria la prenotazione al numero 339.1969869 (dalle 18 alle 20.30). Il costo della visita guidata è di 10 euro (biglietto escluso). Altre aperture straordinarie già in programma sono previste il 12, 13, 17 e 19 maggio e il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica.