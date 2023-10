Verso un turismo più inclusivo, se ne parlerà a palazzo Bellini

COMACCHIO

‘Turismo accessibile: un’opportunità per le imprese dell’Emilia Romagna’. Sarà questo il tema al centro dell’incontro pubblico che si terrà lunedì alle 10.30 presso la sala polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio.

Migliorare la capacità di accogliere turisti che hanno esigenze particolari e i loro familiari, sostenere gli operatori turistici nell’approcciare questo tipo di clientela, favorire il turismo inclusivo sulla Riviera Romagnola: sono questi gli obiettivi principali del progetto ‘In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. In progetto intende promuovere il turismo accessibile in riviera, favorendo la capacità delle località del distretto turistico balneare di accogliere turisti con disabilità e loro familiari.

I temi affrontati dal progetto spaziano dalle opportunità offerte dal mercato del turismo inclusivo, ancora molto trascurato ma dalle enormi potenzialità, agli strumenti a disposizione per accedervi, dagli approfondimenti sui vari tipi di disabilità alle buone pratiche cui ci si può ispirare per favorire la cultura dell’inclusione sociale e una politica turistica responsabile e sostenibile.

L’incontro, che sarà aperto dal saluto istituzionale dell’assessore al Turismo del Comune di Comacchio, Emanuele Mari, è ad ingresso libero ed è rivolto a tutti gli operatori economici coinvolti (strutture ricettive, ristoranti, stabilimenti balneari e non solo). Ma anche a chiunque sia interessato al tema dell’accessibilità nel turismo.

Un tipo di offerta turistica che ha bisogno di essere approfondita e migliorata.

v.f.