Verso una città su misura: "Parcheggio multipiano off-limits. Ascensore rotto da un mese"

Le tariffe aumentano ma i servizi calano. Emblematico il caso del parcheggio multipiano ’Borgoricco’ dove da un mese l’ascensore è rotto con disagi per disabili e anziani, ineffabili però sono scattate le nuove tariffe. A segnalare il guasto un disabile, Fausto Bertoncelli, e successivamente il vicepresidente del comitato ferrarese area disabilità Renzo Rimessi. "Il sospetto – sottolineano – è che sia un ascensore assemblato, cioè fatto da più pezzi e la manutenzione è complicata, perché i ricambi arrivano dopo tempi lunghissimi. La stessa cosa è successa per l’elevatore delle poste centrali, che è rimasto fermo per tantissimo tempo ed è stato riattivato dopo le nostre segnalazioni. Purtroppo questi tempi tecnici non sono colpa di nessuna. Il problema è a monte: quando si progettano questi ascensori bisogna valutare tutto".

Intanto Ferrara Tua che gestisce il parcheggio, comunica che "l’ascensore è in riparazione. Da accordi con il manutentore l’intervento verrà fatto entro la settimana prossima". Rimessi poi sta portando avanti una ’battaglia’ contro i monopattini abbandonati: "Sono pericolosi per noi disabili, ma anche per gli anziani e le mamme col passeggino. Restringono strade già strette". E aggiunge: "Abbiamo incontrato il vicesindaco Balboni e ha accolto molte delle nostre proposte. Ci ha anche chiesto una mano per risolvere il problema dei sacchetti del porta a porta che diventano anch’essi ostacoli per i disabili. Abbiamo già delle idee in questo senso. La collaborazione con il Comune funziona grazie anche agli assessori Vita Finzi e Coletti". Quest’ultima ha promosso azioni di sistema, volte alla costruzione di una città a misura di tutti. "Le tematiche legate alla disabilità rappresentano una sfida collettiva, che affrontiamo quotidianamente – sottolinea l’assessore Cristina Coletti –. L’obiettivo è promuovere in maniera sempre più diffusa e trasversale l’inclusione, superando le barriere fisiche, culturali e sociali. Pertanto abbiamo strutturato una serie di interventi che vadano oltre l’assistenzialismo, favorendo opportunità concrete per la partecipazione alla vita sociale di tutti i nostri cittadini. Continueremo in questa direzione perché fare coesione sociale e promuovere l’uguaglianza tra le persone è un grande impegno, che va rinnovato ogni giorno sapendo che c’è sempre tanto da fare". Il principale riferimento per ottenere risposte legate alla disabilità è lo ’Sportello Sociale Non Autosufficienza’ di corso Giovecca. Qui, gli operatori garantiscono assistenza per beneficiare dei vari bonus economici, ma è altrettanto possibile accedere all’ausilioteca, spazio in cui è possibile visionare e provare alcuni strumenti che permettano alle persone fragili l’autonomia motoria. Ogni anno l’assessorato alle politiche sociosanitarie garantisce il sostegno ai cittadini più fragili anche attraverso alcuni avvisi pubblici.

Fino al 14 luglio, ad esempio, è possibile presentare richiesta per accedere al contributo economico per coprire il costo degli spostamenti nel tragitto casa-lavoro delle persone con disabilità certificata. L’avviso, da quasi 60mila euro, offre un rimborso – fino a 3mila euro pro capite – per le persone che in assenza di trasporto pubblico adeguato abbiano utilizzato il proprio mezzo, oppure abbiano usufruito di taxi o servizi di trasporto sociale per recarsi al lavoro. Il sostegno copre anche spese di acquisto o modifica di veicoli adattati, il rimborso chilometrico delle spese di trasporto a colleghi di lavoro in caso di car-sharing e tanto altro.