Vertenza Berco, la solidarietà anche dalle scuole copparesi

Un messaggio di vicinanza ai lavoratori della Berco è arrivato anche dal mondo della scuola. Il collegio docenti, il Consiglio dell’Istituto dell’Istituto comprensivo di Copparo e e il personale Ata, riunitisi in seduta plenaria lo scorso 29 ottobre, hanno unanimemente espresso solidarietà alla mobilitazione, a seguito dell’apertura da parte dell’Azienda della procedura di licenziamento collettivo per 480 dipendenti dello stabilimento di via I Maggio. Nella comunicazione, firmata dal dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati in rappresentanza della Comunità educante, viene ricordato come la Berco rappresenti per Copparo "non solo un luogo di lavoro, ma un luogo di vita, di crescita, di comunità. La missione educativa dei giovani non può prescindere dalla connessione con ciò che ci circonda e con il mondo del lavoro. Quando si parla di scuola infatti ci si riferisce con il termine Comunità Educante, cui contribuiscono tutti, professionisti, genitori, amministrazione, cittadinanza. Nella scuola in ogni classe sono presenti alunni che hanno una connessione con la Berco, per il tramite dei genitori, parenti e conoscenti. I docenti, ben consapevoli di questo, stanno già affrontando in classe argomenti di cittadinanza attiva, focalizzandosi sul diritto del lavoro come diritto fondamentale della nostra società, espresso nella Costituzione, e per aiutare i più giovani a comprendere e metabolizzare le ansie che assorbono in questo periodo".