"Vertenza Berco, lasciati sul campo morti e feriti"

Caro Carlino,

tutto è bene ciò che finisce bene, ma è solo nel mondo delle favole che funziona così. La realtà è molto più complessa. La vertenza Berco ha lasciato sul campo morti e feriti, come una vera battaglia, ma sopratutto il prolungarsi allo spasimo di questa vicenda ha provocato una profonda lacerazione nel tessuto civile che stava molto faticosamente riprendendosi dall’ultima crisi. Tenere la spada di Damocle dei licenziamenti sulla testa dei dipendenti, ricattarne in modo subdolo altri e più in generale non offrire nessuna sponda per un dialogo costruttivo con le controparti è stato un modo di agire offensivo e, mi si perdoni il termine, terroristico. Mi chiedo se serviva tutto ciò, ben sapendo che prima o poi un accordo sarebbe stato trovato, e mi chiedo anche: è questa la classe manageriale che oggi ci comanda?

Carlo Alberto Minzoni

--- ---

BERCO/2:

VICINO AGLI OPERAI

Caro Carlino,

sono vicino a tutti i lavoratori Berco i quali hanno vissuto mesi terrificanti, tra stress e grande paura. Ora mi auguro che questa vertenza possa ridare loro un po’ pèiù di serenità. Ma, a cose fatte, mi domando: era proprio necessario arrivare a questo, soprattutto erano necessari mesi di stillicidio?

Un ex lavoratore Berco