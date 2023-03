"Vescovo e sindaco, non fa bene a nessuno sovraeccitare i cittadini"

Caro Carlino,

si potrebbe definire stucchevole la polemica tra sindaco e vescovo in relazione all’utilizzazione dei terreni della Fondazione Navarra. Ma così non è perchè adombra errori concettuali, non è chiaro se dovuti a malafede o ignoranza. Spero (per Fabbri) che il virgolettato dei giorni scorsi sulla cessione di terreni privati ai migranti sia una svista. Sul Carlino la polemica è proseguita. Purtroppo almeno uno dei due contendenti non ha capito (incomprensione comune a molti) che ogni scelta significativa delle persone, a maggior ragione di chi riveste una rilevante funzione pubblica, è politica. Accusare un vescovo di “fare politica” quando suggerisce di utilizzare i terreni della Fondazione per far lavorare i migranti è senza senso. Non mi dilungo sul punto del tutto ovvio. Significa fingere (spero....) di non sapere che uno dei nostri più gravi problemi è quello di non trovare braccia per i lavori manuali. Peggio ancora, significa non capire che le migrazioni sono fenomeni inarrestabili, che non regolarizzare o, comunque, non permettere a gente perseguitata nei luoghi di provenienza dalla guerra o dalla fame, comunque siano arrivati, di lavorare, non capire che non metterli in condizioni di procurarsi il necessario, significa spingerli, addirittura costringerli, a delinquere. Suggerire dalla posizione che riveste il vescovo di utilizzare parte di queste persone per attività produttive non è una invasione di campo: lo dico da vecchio e convinto ateo. Chi ha la possibilità, il compito di esercitare un ruolo di guida ha il dovere di farlo; a maggior ragione l’esponente di una religione che, grazie anche ai politici della sponda dell’attuale maggioranza, ha una posizione privilegiata nei rapporti con gli italiani. Non confondiamo le interferenze che il potere cattolico esercitava cinquanta e più anni fa per orientare il voto dei cittadini (e se lo fa ancora, ma non credo che abbia conservato questa capacità, lo fa molto più sottotraccia) con il suggerimento di iniziative di buon senso.

Non fa bene a nessuno continuare a sovreccitare i cittadini rappresentando una situazione in cui persone “estranee” vengono da lontano per portar via ai locali ciò che è di loro proprietà. E’ un atteggiamento superato da tempo e dall’intelligenza, destinato a soccombere ma, nel frattempo, crea danni incalcolabili nei rapporti di convivenza umana... ed anche economica.

