Vespa Club Copparo organizza 2° Raduno Nazionale, concerto, giro turistico e beneficienza

La Vespa è uno stile di vita, che a Copparo può vantare un’associazione particolarmente vivace, appassionata e generosa. Il Vespa Club Copparo è l’organizzatore del secondo raduno nazionale Città di Copparo, che si terrà sabato e domenica, patrocinato dal Comune. Si inizia sabato con ritrovo alle 14.30 davanti alla sede comunale per le iscrizioni e la successiva partenza per un giro turistico di 35 chilometri, con sosta e visita a luoghi storici del territorio. In serata l’appuntamento è in piazza, dove sono previsti il concerto dei ‘60 Lire’ con stand gastronomico del Club. Domenica il punto d’incontro sarà piazza della Libertà, quindi la partenza per il giro turistico con sosta aperitivo e premiazioni a Villa Mensa, per poi tornare a Copparo per il pranzo al Parco Verde. Grande spazio sarà riservato alla beneficienza, con il sostegno dell’Airett per finanziare la ricerca di una cura per la sindrome di Rett.