Vespa Club, il raduno nazionale: "Un evento a scopo benefico"

Un appuntamento imperdibile attende gli appassionati delle due ruote, domenica 6 luglio a Copparo, pronta ad ospitare il terzo raduno nazionale organizzato dal Vespa Club locale. Nella sala consiliare del Municipio è stata illustrata l’importante manifestazione, alla quale sono attesi circa duecento vespisti da ogni parte d’Italia: a presentarla sono stati il presidente del Vespa Club Copparo Paolo Negri, affiancato dal vice presidente Claudio Zanella e dal consigliere Simone Macchioni, accolti dal sindaco Fabrizio Pagnoni e dall’assessore ad Associazionismo e manifestazioni Fabio Felisatti.

"Con questo evento si rinnova la proficua collaborazione con il Vespa Club Copparo, protagonista di tante iniziative a Copparo di richiamo provinciale e regionale, e che questa volta sarà impegnato in un evento di carattere nazionale. Non posso che ringraziare tutti i componenti del sodalizio (che conta ben 140 iscritti) e tutti i volontari che saranno coinvolti nella realizzazione di una manifestazione che darà sicuramente lustro al nostro territorio. Una manifestazione che conferma anche la vocazione alla solidarietà del Club, in prima linea nelle raccolte fondi a scopo benefico, sia direttamente che indirettamente".

Infatti, il ricavato del raduno nazionale sarà devoluto all’Associazione Airett, a sostegno della ricerca sulla Sindrome di Rett, rara malattia neurologica dello sviluppo che è più comunemente riconosciuta nelle donne.

Per informazioni sulla manifestazione: 347-4853954 (Paolo); 3477630233 (Claudio).