Vestiti da donare ai poveri, nasce l’emporio "Così aiuteremo i poveri. E’ un’emergenza"

Nei giorni scorsi, è ripartito il progetto ‘Di casa in casa’ a Comacchio, volto alla raccolta solidale e distribuzione di abbigliamento usato e oggetti di altra utilità. L’attività ha il fine di supportare e sostenere le famiglie in difficoltà economica, dando nuova vita ad oggetti usati ancora in ottimo stato. Venerdì scorso è stato presentato l’emporio, già attivo nei locali riqualificati della galleria ‘Edgardo Fogli’ messi a disposizione dall’amministrazione comunale. La gestione operativa è stata affidata ai volontari dell’associazione Auser Volontariato Ferrara - Sezione di Comacchio. ‘Di casa in casa’ è aperto martedì e giovedì dalle 15 alle 17; mentre mercoledì dalle 10 alle 12. Alla presentazione della riapertura erano presenti l’assessore al Sociale Rosanna Cinti e il presidente provinciale di Auser Volontariato Ferrara Sandro Guizzardi. "Un progetto su cui l’amministrazione lavorava da tempo – ha spiegato Cinti - e con la conclusione dei lavori l’ambiente è ora pronto ad accogliere questo preziosissimo servizio. Il materiale donato sarà suddiviso per settori: chi ne ha più bisogno troverà qui abbigliamento uomo, donna e prodotti destinati all’infanzia. Ringrazio nuovamente i volontari che tanto si sono prodigati per la ripresa del progetto, segnale indiscutibile dello spirito di solidarietà che caratterizza Comacchio".

Come rimarcato dal presidente di Auser Volontariato Ferrara Sandro Guizzardi, "dare una seconda possibilità agli oggetti che per svariati motivi, sono passati in secondo eo terzo piano nel nostro quotidiano, vuol dire dare una mano a tutte quelle persone che vivono una fase difficile della loro vita. Come Auser volontariato siamo orgogliosi di aiutare chi è in difficoltà e ringrazio l’amministrazione che, rilanciando il progetto, ci consente di dare una mano".

v.f.