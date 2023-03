Vestiti ed etichette contraffatti, sequestri e denunce della Finanza

COMACCHIO

Oltre 3.700 etichette e articoli di abbigliamento contraffatti sono stati trovati e sequestrati dalla Guardia di finanza, nell’ambito di attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale condotte sulla costa comacchiese dalla Tenenza locale delle Fiamme Gialle. Attività che avevano lo scopo di individuare, anche in vista delle imminenti festività pasquali che porteranno migliaia di turisti sui lidi, i punti a più elevato rischio per la rivendita di capi ed accessori d’abbigliamento contraffatti, e l’obiettivo primario d’interrompere la catena logistica delle filiere illecite e prevenire l’insediamento sul territorio di eventuali laboratorimagazzini di prodotti contraffatti.

Nello specifico, in due distinte operazioni, i militari hanno sottratto al ‘mercato del falso’ un ingente quantitativo di articoli che, secondo una stima per difetto, avrebbe fruttato una cifra che si aggirerebbe attorno ai 15mila euro. In una prima operazione, a Lido degli Scacchi è stato intercettato un cittadino extracomunitario che aveva un trolley con sé: l’uomo, alla vista dei militari delle Fiamme Gialle, si è dato alla fuga, abbandonando il bagaglio contenente alcuni articoli di abbigliamento ma, soprattutto, un rilevante numero di etichette, oltre 3.700, riproducenti i marchi contraffatti di note griffe della moda. In una successiva operazione, nei pressi di alcuni stabilimenti balneari di Porto Garibaldi i finanzieri hanno trovato un borsone e bustoni di plastica, nascosti alla vista dei passanti per la presenza di dune artificiali, e che contenevano decine di articoli di abbigliamento contraffatti, tra cui giubbotti, felpe e maglie. L’intera merce è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.