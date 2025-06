Vetri e luci rotte al cimitero: "Stop agli atti vandalici"

Divelti i cancelli di ingresso, danneggiato l’impianto elettrico per le luci votive, rotti i vetri di alcune cappelle di famiglia, vasi di fiori gettati a terra in totale spregio dei defunti: Medelana si è svegliato ieri mattina (lunedì 23) con degli sconcertanti vandalismi nel cimitero. Nell’Ostellatese si erano verificati già vandalismi nell’isola ecologica, ma qui si è superato ogni limite, offendendo la popolazione negli affetti più cari.

Il raid ha indignato tutti, ecco l’ira del sindaco di Ostellato, Elena Rossi, che chiama alla collaborazione la popolazione: "L’incursione di stanotte (domenica 22) al cimitero, che ha provocato numerosi danni al patrimonio pubblico e privato, è vile, oltraggiosa e fonte di dolore per le famiglie che hanno subito danni. Invito i ragazzi che recentemente si stanno rendendo responsabili di queste idiozie a soffermarsi a riflettere e a parlarne con le loro famiglie. Per quanto mi riguarda metterò in atto, in collaborazione con le forze dell’ordine, una serie di azioni mirate al contrasto di tali gravi comportamenti. Invito tutta la cittadinanza a riferire qualsiasi informazione utile al riconoscimento dei responsabili".

Il cimitero è la punta dell’iceberg di un comportamento stupido e irritante: "Da molto, troppo tempo, nelle nostre comunità si verificano continui episodi di mancanza di rispetto delle regole minime di convivenza civile e atti vandalici – aggiunge il primo cittadino - presumibilmente attribuibili a gruppetti di ragazzi residenti. Oltre alle scorribande in moto lungo le vie del paese, (in particolare via Mazzini a Dogato) che si protraggono ben oltre l’orario in cui sono vietati schiamazzi e rumori inutili che infastidiscono i residenti. Di recente sono state segnalate incursioni notturne all’interno di proprietà private con edifici pericolanti e, proprio stanotte (domenica scorsa ndr) un atto di vandalismo nel cimitero di Medelana".

Il sindaco richiama tutti ad assumersi le proprie responsabilità per attivare gli anticorpi sociali per mettere un fermo alla tendenza degenerativa: "In genere, considerato anche il fatto che sono un’insegnante e che da quasi trent’anni mi occupo di educazione e apprendimento, cerco di avere un approccio finalizzato alla comprensione dei motivi che sottendono ai comportamenti dei bambini e dei ragazzi. Fatta questa premessa, consapevole che la letteratura in materia ci insegna che le cause di tali comportamenti sono spesso riconducibili a fattori individuali, sociali, psicologici tra cui si annoverano: noia, frustrazione, incapacità di autoregolazione emotiva, mancanza di alternative e altro; credo che ciascuno debba prendersi un pezzo di responsabilità".

Franco Vanini