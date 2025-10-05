Vetri, pomodori e braccianti: "Nelle serre 50% stranieri". Caccia aperta al personale

Ettari che si perdono all’orizzonte, specchi, pomodori sospesi come grappoli d’uva, i carrelli con le confezioni appena un sibilo tra i filari, infiniti filari. Colture in acqua, la nuova frontiera a San Giovanni d’Ostellato, la porta del Delta. Si chiama Fri-El il gigante green che produce ortaggi, energia da fonti rinnovabili, centinaia di posti di lavoro in un angolo della nostra provincia dove il lavoro rischia di essere un miraggio, giù la pesca, giù le fabbiche. Oltre quella vetrata in arrivo altri quattrocento posti, nuove serre (adesso tra pomodori e zucchini hanno trovato il futuro in 600). Fri-El ha acquistato l’ex zuccherificio di Comacchio, luogo dell’abbandono alle porte della cittadina. Ruggine e asfalto che si stacca, si scrosta e resiste solo nella memoria di qualche anziano. Anche lì, una distesa di pannelli solari. Questi imprenditori arrivati da Bolzano – dalle cime innevate alla tavola piatta della pianura – realizzeranno un centro turistico a Portomaggiore. Tra gli obiettivi, favorire l’insediamento di nuclei familiari e lo sviluppo delle comunità energetiche. Florian Gostner, ceo di Fri-El Green House, ha preso il testimone del padre, orgoglio di una famiglia che dalle alte quote del Trentino Alto Adige sta rilanciando una provincia, punto più elevato gli argini del fiume Po. Che crea lavoro. "Siamo sempre alla ricerca di personale", dice. Sono trascorsi alcuni mesi dalla presentazione di quei progetti.

Dove sorgerà l’impianto fotovoltaico con recupero dell’acqua?

"Sarà realizzato nei terreni che si trovano a sud ed est, adiacenti alle serre", risponde Gostner, l’espressione di chi si è fatto avanti con il suo lavoro.

Come avverrà il recupero dell’acqua?

"L’acqua piovana verrà raccolta dai moduli fotovoltaici tramite una rete di canali e convogliata in bacini artificiali di stoccaggio. Se sarà necessario quest’acqua potrà essere utilizzata per irrigare le piante"

I dipendenti, state cercando personale?

"Siamo in continua crescita e il nostro team si sta ampliando costantemente. Per questo siamo sempre alla ricerca di nuove figure che possano arricchire la nostra squadra".

Quanti sono i dipendenti stranieri?

"Attualmente il 50% del personale è di origine straniera"

Quanti ettari dedicate al ciliegino?

"Non abbiamo una superficie fissa. Gli ettari coltivati variano più volte durante l’anno in base alle richieste dei clienti. Da ottobre, inoltre, abbiamo in produzione una varietà premium di ciliegino, caratterizzata da eccellenti proprietà organolettiche e da un grado brix particolarmente elevato"

Zuccherificio di Comacchio, quando inizieranno i lavori?

"Il cantiere è previsto per il primo semestre del 2027".

Mario Bovenzi