Vetri rotti e furti, auto nel mirino

Finestrini di macchine e portiere aperte, forzate, violate per arraffare. In parcheggi pubblici e in giardini privati. Anche quando i ladri non trovano niente. Una manciata di spiccioli forse. Ma i danni restano. Da un mese a Bondeno gli episodi si moltiplicano. Ma si differenziano. C’è una modalità nel centro storico, sulla quale le forze dell’ordine hanno già raccolto molti elementi e inviato le dovute segnalazioni e una modalità nelle frazioni, nelle zone più lontane, che sembrano messe in atto da altre mani. Andiamo per ordine. Hanno iniziato in via Pironi, nella centralissima strada vicino alla piazza, dove sono entrati anche in un cortile privato, trafugando occhiali da vista e da sole di marca, scavalcando la recinzione di una casa.

C’è poi stato, poco più di quindici giorni fa, chi ha tagliato i pneumatici ad un fuoristrada parcheggiata in un cortile privato. Hanno continuato in luoghi diversi, disparati, dal capoluogo alle frazioni. Una settimana fa qualcuno se n’è accorto e ha spaventato i malintenzionati in via Provinciale, il 20 gennaio invece hanno violato un’auto in via Enrico Fermi sebbene nell’auto non ci fosse nulla di prezioso da trovare e due giorni prima era successo a Borgo Dazio. E’ poi di tre giorni fa, nel primo pomeriggio poco dopo le 15, il finestrino rotto di un’auto per un tentativo di furto al Cimitero di Pilastri, un luogo pubblico, in pieno giorno, dove si parcheggia l’auto per andare a portare un fiore e una preghiera sulla tomba dei propri cari. Due giorni fa invece un episodio è stato segnalato in via Argine Diversivo verso Scortichino. Episodi che suscitano amarezza e perplessità nell’opinione pubblica, che viaggiano nei racconti e nelle immagini diffuse dai cittadini attraverso i social e che non sempre vengono denunciati alle forze dell’ordine.

Forze dell’ordine che non stanno di certo con le mani in mano e che sono impegnate ad unire elementi indicativi di situazioni comunque diversificate. Diverse infatti sono le modalità applicate nel centro capoluogo da quelle che avvengono nelle aree di periferia. Più mani, che si muovono nelle macchine durante la notte. Con scopi diversi forse, e intenzioni differenti. Il furto delle auto è sempre più diffuso. Le case infatti sono sempre più protette dagli allarmi sofisticati. Diventa difficile per i malviventi entrare nelle abitazioni. Così i furfanti preferiscono colpire le vetture.

Claudia Fortini