Vetri sfondati e auto svaligiate in centro

Vetri spaccati, portiere forzate, per arraffare effetti personali, occhiali da sole, monete ma anche documenti, all’interno delle auto parcheggiate. E’ successo a Bondeno, nella notte tra mercoledì e giovedì, in particolare nella zona del quartiere Santissimo. Una sequenza di atti che ha colpito le macchine dei residenti della zona, in strade non molto illuminate ma nel cuore di uno dei quartieri residenziali più popolati del centro.

Sono state tre le auto aperte e messe sottosopra dai ladri in via Primo Maggio, una in via Toscanini, l’altra addirittura in un cortile privato in viale Pironi dove i ladri nella notte hanno violato la proprietà entrando nel giardino e distruggendo i vetri della Toyata per arraffare tutto quello che hanno potuto trovare. Nella mattinata sono scattate subito le segnalazioni alle forze dell’ordine che hanno iniziato le indagini. Difficile per ora quantificare quanto sia stato rubato dalle auto, più facile conteggiare i danni di chi ieri mattina all’alba si è trovato a dover portare a riparare portiere e vetri, oltre alla rabbia e all’amarezza di essersi ritrovato la macchina completamente messa a soqquadro.

Anche quando i ladri non trovano niente o solo una manciata di spiccioli infatti, i danni restano. I problemi per chi subisce i furti sono anche altri: ad un’auto ad esempio sono stati rubati i documenti con tutte le difficoltà che ne conseguono. Sono scattate ovviamente le denunce contro ignoti. Stessa tipologia e situazioni simili si sono rivelate in tutti gli episodi delinquenziali della notte che riportano a furti ripetuti avvenuti, sempre nella stessa zona e tra le vie del centro, poco più di due mesi fa. In quanto avvenuto ieri si legge un filo conduttore simile, una procedura uguale applicata dai malintenzionati sulle macchine in sosta.

Tra gli episodi colpisce l’amarezza del proprietario della Toyata, che in un anno è mezzo è stata danneggiata ben tre volte: la prima con il taglio dei pneumatici in una via laterale della piazza poi all’interno del cortile privato della propria abitazione, l’ultimo episodio ieri sera quando per rubare all’interno dell’auto gli hanno mandato in frantumi i vetri. Indagano le forze dell’ordine. Potrebbe trattarsi di una banda specializzata nei furti nelle vetture. È soltanto un’ipotesi che andrà verificata dalle forze dell’ordine.

Claudia Fortini