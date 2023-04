Vetrina internazionale Siamo capitale della ricerca

Eccellenza chiama eccellenza. Quando il mondo chiama, Unife risponde. Bisognerà aspettare ancora qualche mese, ma da domenica 23 a giovedì 27 luglio la nostra città si trasformerà nella vetrina internazionale della Biologia Evoluzionistica Molecolare, ospitandone il congresso internazionale appunto. La Smbe (ocietà di Biologia Molecolare ed Evoluzione) è nata negli Stati Uniti nel 1982, e da allora è editrice della rivista scientifica Molecular Biology and Evolution, leader mondiale nel settore della biologia evoluzionistica. La Società e la rivista si occupano di diffondere i risultati e di sostenere i ricercatori che hanno l’obiettivo di capire i processi evolutivi a livello molecolare.

Ferrara è riuscita a primeggiare nel mondo, anche grazie all’impegno del coordinatore del comitato scientifico Giorgio Bertorelle, docente a Unife e vero ‘regista’ della manifestazione. Il congresso, per la città, sarà un vero e proprio esperimento: la scienza entra nei palazzi storici. Il concept è quello della kermesse diffusa: i ‘simposi’ (attualmente 31 in programma) si terranno fra teatro Comunale, castello Estense, palazzo Bevilacqua-Costabili, il polo Adelardi, il Chiostro di San Paolo, palazzo Pendaglia, e parco Massari. Su quest’ultima location, va detta una cosa. La cena conclusiva, organizzata proprio all’interno dello spazio verde, è già sold-out. Preziosa, in questo senso, la collaborazione con l’istituto Vergani-Navarra che, sempre di più come ha spiegato il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati, "è inserito nel tessuto della città". Un po’ di numeri. Al momento, il comitato ha ricevuto 1640 contributi (riassunti di studi scientifici) da ricercatori provenienti da 49 paesi diversi e, per i giorni del convengo, sono attese più di 1.500 persone.

"Questa è un’altra grande opportunità per Ferrara – ha sottolineato l’assessore al Turismo Matteo Fornasini –, con un’organizzazione che va avanti da almeno tre anni. Un appuntamento che ci darà modo di farci conoscere a livello internazionale, mostrando quanto la città sia bella e ospitale.

Un convegno che ci onora davvero, di grande valore, che richiamerà scienziati da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia". Dello stesso avviso è anche la rettrice, Laura Ramaciotti: "Il fatto che si sia scelto il nostro ateneo e la nostra città per un convegno internazionale – spiega la rettrice – è indice di come il nostro lavoro sia sempre di più orientato su due filoni: l’eccellenza e l’internazionalizzazione dell’ateneo. Grazie a questo risultato, aggiungiamo un altro importante tassello che consoliderà ancora di più gli sforzi della nostra università".