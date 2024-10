Vetrine che si illuminano. Apre Amedeo barber deluxe: "Ho coronato il mio sogno"

Il sogno di un 13enne che si avvera, una favola in stile americano trapiantata nel nostro Paese. Quando all’inaugurazione del suo quinto salone da parrucchiere per uomini, Amedeo Capatti ti parla, ti guarda negli occhi, lo fa mostrandoti tutta la forza delle sue convinzioni e delle sue idee. Il suo è un mestiere affascinante in cui si mescolano artigianalità e arte, perché i capelli sono il “biglietto da visita” principale del nostro aspetto esteriore. Capatti, a soli 44 anni, è diventato un infallibile prestigiatore di spazzole, forbici e phon, capace di trasformare dalla mattina alla sera ogni ciuffo ribelle in una splendida coiffure. E i suoi dipendenti, la bellezza di 25 professionisti, sono una squadra cresciuta con lui e che ha fatto la fortuna di un marchio: ‘Amedeo barber shop’. L’ultimo nato dei suoi saloni è stato inaugurato in via Boccacanale di Santo Stefano 8, nel cuore pulsante della città. Per Amedeo, il nuovo negozio, rappresenta un ritorno: 22 anni fa, quando aveva appena 19 anni, era stato uno dei dipendenti di Playman, storico salone di Ferrara. "Qui avevo affinato le mie doti. Quando me ne andai nel 2022 cercai di rilevare Playman, ma non ci riuscii. Oggi finalmente corono un altro dei miei sogni. Parliamo di uno dei negozi storici di Ferrara aperto da 50 anni. Con noi resta l’attuale titolare Luca Barbieri, che dopo avermi venduto il salone, entra a far parte del nostro staff". Successo dopo successo la famiglia ‘Amedeo Barbiere’ si espande: "Iniziai con il mio primo salone in via San Giacomo, poi arrivò il secondo il piazza municipale. Da qui, poi, il terzo venne aperto a Rovigo, in via Vittorio Emanuele. Il quarto al mare, in via dei Mille a Porto Garibaldi. Infine, l’ultimo nato in via Boccacanale di Santo Stefano, 8. Una crescita prodigiosa quella della nostra azienda, ma il merito non è soltanto mio. I miei dipendenti sono la colonna portante dell’attività". Il nuovo negozio, però, avrà un’aurea diversa rispetto agli altri: "Sull’insegna appare la scritta ‘Amedeo barber deluxe’ perché daremo un servizio più mirato in un ambiente più disteso". All’inaugurazione l’assessore Francesco Carità che si è congratulato con Capatti. Quest’ultimo ha girato i complimenti al suo staff: "E’ grazie a loro se siamo arrivati a questo punto. Sono ragazzi straordinari".