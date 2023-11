"Vi canto la mia Joni. Con Spirito"

Questa sera, alle 21.30, allo Spirito di Vigarano ‘Tutte le direzioni in Fall 2023’ ideato dal Gruppo dei 10, riprende con l’emozionante spettacolo di Rossana Casale che canta Joni Mitchell in "Joni", accompagnata da Emiliano Begni al pianoforte, Francesco Consaga al sax soprano e flauto traverso, Alessandro Maiorino al contrabbasso e Gino Cardamone alla chitarra jazz. Un concerto in cui viene presentato l’omonimo disco, uscito l’anno scorso, della Casale, 2° al Premio Tenco come ‘miglior interprete’.

Casale, raconti l’album che farà ascoltare stasera?

"Sono brani di Joni Mitchell tratti dal mio album uscito un anno fa, che io ho voluto perché lei era presente all’inizio di tutto quello che è stata la mia strada artistica e le mie scelte. In mezzo ai tanti racconti che ho fatto di me negli anni e negli album, ho voluto raccontare anche di lei, creare un incontro attraverso la musica, delle nostre musicalità. Io ho camminato sui suoi binari e soprattutto sono i suoi testi che per me molto importanti. In questo album ho rispettato le strutture dei suoi brani, gli accordi, il suono, ma ho chiamato in causa anche il jazz dando a lui, come sempre, il ruolo di quello che apre la porta e lascia che ognuno si esprima nel raccontare emozioni con la propria personalità musicale"

Che cos’è il jazz per lei?

"È una casa. E’ la musica che ascoltavo in casa nei dischi di mio padre fin da piccola. Anche la mia musica pop è sempre stata volta a richiamare quel luogo che per me è un luogo di emozioni, di voglia di dire cose, di raccoglimento delle mie sensazioni più forti e anche dei dolori"

Quando sente dire che il jazz è un genere di nicchia...

"Se è di nicchia, meglio. La nicchia è una cosa positiva perché vuol dire che è un luogo dove ognuno va a cercare delle cose e non perché tutti ci sguazzano dentro"

Parliamo del Premio Tenco?

"Sono arrivata 2ª nella sessione interpreti e per me è stato un grande onore perché vuol dire che questo album è stato riconosciuto come un lavoro di valore, traguardo importante di cui ne sono onorata. L’ho vissuto con grande emozione. Ho anche vinto il premio Gaber quest’anno ed è stato un altro momento molto bello"

E’ stata anche coach per molti anni a X Factor: se guarda la musica attuale cosa vede nel futuro?

"Cerco di ascoltare per tenermi al passo, vedo un momento molto difficile. Quello che succede fa male, fa paura, come le guerre, la povertà e il Covid. Quelli della mia età hanno la scorza più dura ma i giovani che avevano quell’energia dentro e quel fuoco di guardare al futuro, invece, si sono visti un muro davanti. Ora siamo davanti a un periodo con poca ricerca e più bisogno di immediatezza. Musicalmente, invece, lo ritengo un momento disperato anche a livello di testi. Quando in Conservatorio faccio ascoltare cose che le radio non passano, i ragazzi le trovano difficili perché costruite e poi se ne innamorano"

Cosa significa per lei insegnare?

"Non insegno, faccio dono del nostro passato musicale sperando che loro se lo tengano in tasca e lo possano raggiungere quando hanno voglia di comporre cose nuove. Ancora aspetto che arrivi la grande rivoluzione culturale dei giovani perché sarà il momento dove si ricomincerà di nuovo"

Quanto è stato faticoso essere una tra le prime donne cantautrici in un mondo maschile?

"Maschile, maschilista e che non cambia. Ma a furia di gomitate sono ancora qui"

Che legame ha con la terra estense?

"L’accoglienza delle persone è molto forte. E’ sempre stata una zona dove mi sentivo al sicuro, una specie di casa".

Laura Guerra