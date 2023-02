Vi presentiamo Strade, un’occasione di ascolto Dall’arte nasce la valorizzazione dell’individuo

La prima associazione che vorremmo presentare è Strade, un’associazione di promozione sociale che opera in Italia ed in Europa attraverso attività educative per costruire, in situazioni di fragilità, occasioni di ascolto, di aggregazione, di scambio e partecipazione grazie a un approccio non formale basato sull’espressività artistica come forma di valorizzazione dell’individuo. Strade, in sinergia con il territorio e le istituzioni centesi, offre attività educative e creative gratuite a bambini e giovani coinvolgendo coloro che hanno maggiori difficoltà e favorendone l’aggregazione.

Di cosa si occupa Strade?

"Propone ed organizza attività per bambini e adolescenti"

Quando è stata fondata?

"Quattro anni fa"

Da quanti anni siete attivi?

"Da agosto 2020: all’interno dei quartieri Ceres e Villaggio Ina, abbiamo ristrutturato un vecchio stabile dandogli nuova luce e colore e l’abbiamo trasformato in uno Spazio Educativo gratuito che accoglie bambini, adolescenti e comunità"

Quanti sono i volontari?

"Sono cinque, ma il numero può variare"

Come vi finanziate?

"Attraverso la partecipazione a bandi europei, con donazioni di aziende e privati, con il 5X1000 e con il tesseramento"

Gli iscritti devono pagare una quota?

"Non sempre, chi può paga 5 euro all’anno"

Quali attività proponete?

"Un supporto didattico totalmente gratuito, laboratori formativi ed escursioni"

Quali sono i vostri orari?

"I nostri spazi destinati ai giovani sono aperti il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18".