"Vi racconto il potere seduttivo delle perle"

"Un filo di perle al collo segnalava fra ‘500 e ‘600 lo stato di giovane sposa e rassicurava sulla collocazione della donna nella società. Sacchetti con perle venivano stretti tra le mani dalle partorienti in cerca di conforto e rassicurazione. Le perle simboleggiano tanto la vita come la morte ed hanno assunto un ruolo tanto nella difesa dell’una come nell’affrontare l’altra". Così Giuseppina Muzzarelli, professoressa di storia medievale e del patrimonio culturale della moda all’Alma Mater di Bologna, che alla Sala Agnelli della Biblioteca Ariostea presenterà oggi alle 17 – nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, dialogando con la docente Unife Silvana Vecchio - il fresco di stampa Tutte le perle del mondo (il Mulino). Oltre 300 pagine, scritte con i colleghi Luca Molà e Giorgio Riello, per raccontare una storia di bellezza, commercio, linguaggio attraverso secoli e continenti.

Perle. Oggi, sono ancora simbolo di potere?

"Seduttivo. Quando Lucrezia Borgia entrò a Ferrara al tempo delle nozze con Alfonso d’Este il cronachista Zambotti rimase colpito da un suggestivo luccichio di sete e da un trionfo di perle alle quali era affidato il compito di rappresentare la potenza delle famiglie che si andavano ad unire. Le perle rappresentano potere economico e capacità seduttiva ma anche state una forma di investimento".

Cosa consente di comprendere la conoscenza del ‘guardaroba’ del passato?

"Vi sono fili che legano la nostra sensibilità e il nostro gusto ai secoli scorsi. La storia di Lucrezia Borgia che vende una perla per avviare un allevamento di bufale e produrre mozzarella serve a parlare non solo di perle, di imprese economiche, di donne attive ma anche di false notizie, di ricostruzioni romanzate, di differenza fra storia e fiction".

Oggi, la moda, significa ancora eleganza, raffinatezza, esclusività? Nelle sfilate, gli stilisti propongono abiti non indossabili…

"Anche gli abiti dei ritratti rinascimentali erano praticamente importabili, oggetti da porre addosso a donne che fungevano da manichino d’esposizione del privilegio del marito e della famiglia. Per ingombro e peso rendevano difficile anche solo camminare ma proprio questo era l’effetto voluto: dimostrare che chi li indossava non doveva svolgere alcuna funzione utile. Servivano a segnalare ricchezza ma anche capacità innovativa, relazioni internazionali, alleanze. Quello che c’è sempre meno oggi nella moda più diffusa è il lavoro degli artigiani che connota invece il lusso. L’abito sartoriale di ottimo tessuto e perfetta fattura rappresenta il bene esclusivo, connota il privilegio".

