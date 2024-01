"Vi racconto il sorriso di Claudio"

Quella portata da Claudio Abbado a Ferrara si può definire una rivoluzione verticale: uno scatto d’insieme, rivolto verso l’alto, in una dimensione musicale e ineffabile, propriamente estense, ma anche molto pratica. Oggi, a dieci anni dalla sua morte, si manifesta la gratitudine della città in cui Claudio Abbado ha diretto, dal 1989 al 2014; la città che deve a lui la fondazione di Ferrara Musica e che a lui ha intitolato il teatro comunale. Si manifesta in una giornata dedicata a Claudio Abbado, con un intenso programma, che parte alle 11 e che vede il suo apice artistico nella mostra del fotografo Marco Caselli Nirmal. ‘Il sorriso di Claudio. Fare musica insieme: Abbado a Ferrara nelle immagini di Marco Caselli Nirmal, 1990-2013’ si inaugura questa mattina, a mezzogiorno, con una serie di 25 pannelli esposti tra la Rotonda Foschini e i portici del teatro.

Marco Caselli Nirmal, lei ha lavorato per 23 anni con Abbado. Che rapporto avevate?

"Nel 2000 era nata mia figlia da pochi mesi. Ricordo che, in una pausa durante l’opera, Abbado mi dette una chiave di lettura per entrare in relazione con mia figlia: imitare il suo suono. Se piangeva – consigliava Claudio –, dovevo imitarla".

Ha funzionato?

"Sì. Lei si è sentita ascoltata. Ecco, quello che mi colpiva di Abbado era proprio questo: mettere in primo piano l’ascolto. Mi ha aperto la possibilità di empatizzare attraverso il suono. Una grande lezione".

Abbado è stato importante anche per la sua carriera di fotografo

"A livello lavorativo, fondamentale. Da subito. Quando è stato nominato direttore stabile dei Berliner Philharmoniker, mi ha aperto la strada a numerose collaborazioni prestigiose, come con la Deutsche Grammophon. Questo mi ha obbligato ad attrezzarmi e a fare un passo importante nella professione".

Ha seguito Abbado in tutto il mondo, ma la mostra si concentra su Ferrara

"Espongo una parte delle mie fotografie dedicate al tema di Abbado a Ferrara. I 25 pannelli esposti al Comunale sono un estratto molto concentrato del mio lavoro con lui. La cosa che più conta della mostra è che sia fruibile di continuo, giorno e notte, gratuitamente. È la decima mostra alla Rotonda Foschini, ma questa è quella che sento più mia, già dal titolo: ‘Il sorriso di Claudio’. Sono partito dal suo sorriso, dalla sua piacevolezza di fare musica, dall’empatia che trasmetteva ai suoi musicisti e al pubblico".

Rimpiange i tempi di Abbado? "Chi è che non rimpiange la giovinezza? Tuttavia, non ho nostalgia: la vita cambia e va accettato. Certo, Claudio Abbado mi manca. Era una persona viva e presente. Aveva un animo talmente vitale, che stare con lui era una ginnastica straordinaria. La sua vitalità è quello che mi manca di più".

Che rapporto aveva con Ferrara?

"Una cosa che pochi sanno è che Abbado ha modificato il Teatro Comunale".

A livello ideale?

"Anche pratico e operativo. Ad esempio, ha fatto alzare la platea di un metro, in occasione de Le nozze di Figaro. Ho imparato molto dalla sua sensibilità allo spazio. Ogni volta, voleva dei cambiamenti. Molto si deve alla sua follia creativa".

Che eredità ha lasciato alla città?

"In termini tecnici, con lui la mentalità del teatro è passata da quella di un teatro di tradizione a quella di un ente lirico. Questo, grazie alle sfide che poneva. Prima fra tutte, la messinscena de Il viaggio a Reims nel 1992, che per le forze tecniche del teatro significò una crescita esponenziale. È questo aspetto pratico, innovativo, strutturale, che ha permesso al teatro di fare un salto quantico. Ferrara deve essergli molto riconoscente".