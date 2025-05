"Vi racconto la mia fiaba di provincia. L’Uomo Ragno è dentro tutti noi"

Domani alle 21 al teatro Nuovo arriva Mauro Repetto, ex 883 insieme a Max Pezzali, con ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’.

Repetto, una foto storica ritrae lei e Pezzali a Cento nel 1992, per una tappa del Cantagiro. Che ricordi ha?

"Era proprio l’inizio di tutto, erano le prime volte che ci esibivamo con ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’".

Che periodo era?

"Molto nebuloso, nel senso che non avevamo la minima idea di cosa stesse realmente succedendo. Eravamo semplicemente contenti di iniziare un’avventura, ma senza alcuna consapevolezza di dove ci avrebbe portato. Eravamo felici di essere immersi in un ambiente televisivo, nei festival come il Cantagiro, circondati dalla scuderia di Cecchetto, da personaggi come Jovanotti... ma per noi era già tanto così. Non ci siamo mai messi a pensare a cosa sarebbe successo dopo"

Chi è l’Uomo Ragno?

"È uno che agisce per istinto, un provincialotto... proprio come forse potevo essere io alla fine degli anni Ottanta. Peter Parker era uno come noi, un ragazzo normale con qualcosa in più. Anch’io mi sono sempre sentito così: uno del pubblico, ma con il permesso di salire sul palco. L’Uomo Ragno ce l’hai dentro, non lo uccidi mai. Come diceva la nostra copertina, ‘continua’. Lo cerchi e prima o poi lo trovi".

Com’è nata la canzone?

"Una domenica pomeriggio, al bar del Turista a Pavia. C’era una grande ragnatela sulla vetrina e sento Max dire: ‘Ah, non c’è più l’Uomo Ragno!’. Da lì è partito tutto".

Che spettacolo sarà quello a Ferrara?

"È una versione raccontata come fosse una fiaba medievale. Pavia, con la sua aria antica, diventa lo sfondo dove due menestrelli portano canzoni al conte Claudio Cecchetto, circondato da giullari come Fiorello, Jovanotti, Amadeus, Gerry Scotti e Tracy Spencer. Aspettatevi risate, una scorpacciata di canzoni degli 883 che canto, ballo e suono, e anche qualche lacrima".

Che effetto le fa vedere che ciò che avete creato 30 anni fa è ancora vivo?

"È bellissimo. A teatro vengono bambini di 5 anni, e l’altro giorno in aeroporto una coppia con un bimbo di due anni mi ha detto che canta sempre Hanno ucciso l’Uomo Ragno. Anche i più piccoli cantano le nostre canzoni. Ne sono felicissimo".

Non crede che il suo personaggio che ballava soltanto abbia oscurato il suo talento?

"Sì, ma nella vita a volte devi essere una spalla e altre volte il leader. Quando ero la spalla, andava bene così. Mi ricordo che Claudio Cecchetto ci disse: ‘Non cambiamo niente, è un aereo che plana da solo’ e in fondo andava bene anche a me e non ho mai rivendicato nulla". Tornando indietro, avrebbe lasciato nuovamente gli 883?

"Sì, anzi, forse avrei fatto ancora di più. Avevo il sogno di trasferirmi a Los Angeles e fare l’attore, lo sceneggiatore. Non l’ho potuto fare perché non ero abbastanza padrone della lingua, ma ho sempre avuto facilità a entrare in contatto con produttori e persone importanti a cui proporre le mie idee".

C’è la possibilità di una reunion con Pezzali?

"Anche tutti i giorni ma solo in birreria. Non ci siamo lasciati male, anzi, anzi, amo passare il tempo con Max, però non penso che dobbiamo fare una cosa col calzascarpe a livello lavorativo. Non siamo mai stati colleghi, però mi piacerebbe passare del tempo con lui. Ma a bere qualcosa insieme".

Questo spettacolo è la chiusura di un cerchio o l’inizio di un altro?

"Penso sempre che sia l’inizio di un altro".

Chi è Repetto e quanto è cambiato?

"Non è cambiato, è un misto tra Johnny Depp e Fantozzi. Dall’asilo a oggi che ho 56 anni"