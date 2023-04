"Vi racconto la Milano che resiste Tributo alle piccole-grandi storie"

Un affresco della Milano che resiste. Le piccole storie di "gente comune" che intrecciano la grande storia che plasma il mondo e che è parte della nostra memoria collettiva. Tutto parte da una pietra d’inciampo, poi le testimonianze, i volti, gli episodi si infittiscono. Tutto questo è raccolto nel libro ‘I giorni della libertà. Storie di chi ha combattuto per l’Italia’ scritto dal giornalista di Radio 24 Alessandro Milan che, domani a partire dalle 17.30, sarà al Libraccio. La presentazione è realizzata in collaborazione con Confcooperative e vedrà l’intervento del direttore, Ruggero Villani. A moderare sarà il capo della redazione del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin.

Milan, quando si è accorto della pietra d’inciampo che portava il nome di Angelo Aglieri, a Milano?

"Ma in realtà quella pietra d’inciampo la notavo da un po’. Poi la curiosità mi ha spinto ad approfondire di che cosa si trattasse, al di là di ciò che appariva. Sono entrato nel palazzo in corrispondenza della pietra e di lì ho iniziato a raccogliere un sacco di storie a partire da quella di Carmela Fiorili, portinaia del palazzo in viale Monza 23 – noto come il ‘Casermone’ –, staffetta partigiana insieme alla figlia, Francesca, e per mesi punto di riferimento sicuro per la resistenza meneghina".

Lei racconta storie di persone comuni, diradando la polvere del trascorrere dei decenni e riportandole alla luce. Perché?

"In realtà mi sono limitato a dare voce a queste piccole-grandi storie che compongono un grande affresco di una Milano che ha resistito, pur tra mille difficoltà. Un tributo, insomma, verso chi si è battuto davvero per la libertà rischiando – e talvolta perdendo – la vita. È, ad esempio, il caso di Sergio Temolo che perse il padre per mano fascista il 10 agosto 1944 nell’eccidio di piazzale Loreto".

Questo libro interviene in un momento storico in cui la Resistenza resta ancora un tema divisivo. L’obiettivo del suo libro è anche quello di fornire una forma di antidoto a queste ferite mai sanate?

"Sarebbe eccessivamente velleitario. Ma spero soprattutto di fare breccia sui giovani. Non mi spiego perché la Resistenza sia ancora un tema tanto dibattuto. Forse, il vero antidoto, è la lettura delle storie che sono racchiuse all’interno del libro, Magari leggendole, qualcuno aprirà gli occhi".

Federico Di Bisceglie