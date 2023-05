"Vi racconto la vita rivoluzionaria dell’autore de ’I promessi sposi’"

Nell’ambito del Festival della Fantasia, protagonista del pomeriggio, alle 17, al Castello Estense, sarà Eleonora Mazzoni, scrittrice e sceneggiatrice, nonché Direttrice artistica del Festival ’Caterina Sforza - L’anticonformista’ in corso a Forlì. Suo è infatti il fresco di stampa Il cuore è un guazzabuglio. Vita e capolavoro del rivoluzionario Manzoni (Einaudi), di cui parlerà con Rondoni.

Lei lo definisce il suo libro dell’anima. Perché Manzoni?

"Perché è il primo scrittore importante che ho incontrato nella mia vita. Presto, a neppure dodici anni, per caso, scovai I promessi sposi nella libreria di mio padre. Ho subito pensato: questo Manzoni è uno che capisce gli esseri umani, sa come è fatta la loro testa e il loro cuore, mi parla e mi comprende. Me ne innamorai follemente".

Manzoni sembra relegato al mondo della scuola, dello studio, della ‘pesantezza’, anche, dei I Promessi Sposi. Una seconda ristampa in pochi giorni conferma invece un interesse altro e d’altri. Come se lo spiega?

"Anch’io sono rimasta sorpresa dalla risposta: belle recensioni e interesse di giovani e anziani, lettori forti o più occasionali. Sento palpabile la curiosità e il desiderio di riscoprire Manzoni. Come se tutti ne percepissimo in fondo la grandezza ma ci fosse bisogno di uno sguardo nuovo".

Titolo e cover ci restituiscono l’idea dell’uomo, non solo dello scrittore. Cosa, ancor oggi, non si sa di Manzoni?

"Quando, dopo aver amato I promessi sposi, ho avuto voglia di conoscere l’uomo Manzoni, mi sono letta un sacco di biografie. A parte rare eccezioni, sono spesso austere e un po’ noiose. Sono andata allora alle fonti, vale a dire al vasto carteggio che conserviamo di Alessandro, dall’adolescenza fino alla morte. Ne ho ascoltato i pensieri, i sentimenti, la voce. La quotidianità. Ho cercato di ricostruire e narrare la vita avventurosa dello scrittore, sullo sfondo di un periodo storico intenso e cruciale. Nel sottotitolo del mio libro ho evidenziato l’aggettivo più idoneo per sintetizzarne il carattere: rivoluzionario. Manzoni fu inquieto, costantemente alla ricerca, originale e all’avanguardia su tutto".

Manzoni, rivoluzionario appunto, al Festival della Fantasia. Quale il nesso?

"Sull’immensa immaginazione di Manzoni non ci sono dubbi".

A seguire, Mazzoni e Rondoni premieranno le scuole vincitrici del concorso nazionale “Cosa c’è di allegro in questo maledetto paese? – Viaggio di fantasie nuove tra i personaggi dei Promessi Sposi”, destinato ad alunni di ogni ordine e grado di scuole statali e paritarie, in omaggio all’anniversario manzoniano, promosso dalla Fondazione Enrico Zanotti, rivista ClanDestino e Accademia dei Silenti, con il patrocinio di INDIRE.

Camilla Ghedini