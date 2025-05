Via ai lavori sul ponte di Coccanile. Aumenteranno portata e sicurezza

Prenderanno il via oggi, i lavori di ripristino e adeguamento del ponte in muratura e acciaio che attraversa il Canal Bianco, nella frazione copparese di Coccanile. L’opera, per un importo complessivo di 850mila euro, è stata affidata alla ditta Cimoter. L’avvio dell’intervento è stato preceduta dalle operazioni di bonifica bellica, necessaria per scongiurare il pericolo di interferenze delle lavorazioni con eventuali ordigni inesplosi, considerando che il territorio comunale è stato interessato da bombardamenti durante la guerra. Ora, dopo i sopralluoghi per la verifica in loco delle interferenze con i sottoservizi, la ditta aggiudicataria procederà alla realizzazione del ponte tubo provvisorio al fine di garantire continuità alla erogazione dei servizi idrici e di fornitura gas e funzionale a ospitare anche la linea telefonica. Al temine della costruzione della struttura interverranno le aziende erogatrici dei servizi, Cadf, Hera e Fiber Cop, per gli spostamenti delle condutture dall’attuale ponte da demolire al manufatto provvisorio. Successivamente si potranno iniziare le operazioni di infissione dei micropali per il consolidamento delle spalle, quindi si procederà all’abbattimento del ponte.

Il progetto – spiegano dall’amministrazione comunale di Copparo – prevede infatti la sostituzione dell’impalcato esistente, il risanamento delle spalle, ricostruite con la realizzazione di fondazioni in micropali, e la demolizione delle pile in muratura, per concludere con la posa della nuova pavimentazione stradale. Il ponte presenterà una lunghezza di 26.41 metri dall’asse degli appoggi e una larghezza di 7,50 metri di carreggiata, rispetto all’attuale sviluppo complessivo di 22 metri e alla larghezza complessiva di 6 metri: sarà a doppio senso di percorrenza, con la presenza lateralmente di barriere stradali a garanzia della sicurezza. L’opera nasce dall’esigenza di incrementare la portata di transito del ponte, con l’obiettivo di adeguare le strutture esistenti alla normativa vigente.

Valerio Franzoni