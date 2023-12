Via al progetto per cento orti urbani: "Un finanziamento da 20mila euro"

L’amministrazione ha approvato un finanziamento di circa 20mila euro per la realizzazione di orti urbani in via Israeliti a Cento, in un’area incolta di proprietà del Comune. "Un intervento richiesto e atteso da tempo in città, ricorrente proposta durante le campagne elettorali e finalmente realtà – commenta così il vicesindaco Vito Salatiello –. Un centinaio di piazzole che serviranno per questa attività. Sarà realizzato insieme a Cmv Servizi e potrà essere gestito dalle associazioni del territorio". È indubbio, prosegue il sindaco Edoardo Accorsi, "che l’opinione pubblica sia sempre più vicina e sensibile ai temi del rispetto dell’ambiente e del mangiare sano e a prezzi accessibili, ma è sentita anche la necessità di una struttura che leghi a queste finalità i valori della condivisione e dello stare insieme. L’intento è vedere il progetto a regime durante la nostra amministrazione". L’affidamento per un valore di circa 20mila euro è stato assegnato alla società in house Cmv Servizi.

"I lavori prevederanno la fresatura completa del terreno, la realizzazione di rete perimetrale, degli accessi carrabili e pedonale, la pressatura della terra nelle aree pedonabili, la posa di ghiaia nelle aree comuni, un’area per i carrellati dei rifiuti, la creazioni di punti acqua e la divisione delle piazzole che saranno un centinaio – prosegue Salatiello –. Gli orti saranno poi gestiti tramite un apposito regolamento, in corso di redazione. Sarà prevista anche la possibilità di affidare la gestione ad associazioni di volontariato che ne cureranno le assegnazioni. È già partito, inoltre, anche il confronto con le realtà caritatevoli del territorio, con le quali si è ragionato della possibilità di riservare parte degli appezzamenti a progetti di mutuo sostegno e inserimento. Ringrazio Cmv Servizi per il preziosissimo lavoro di progettazione sin qui garantito".

Ed entra nello specifico delle richieste. "Arrivano dal contatto quotidiano coi cittadini, sia anziani che da enti caritatevoli come le Caritas o gli empori solidali che hanno più volte fatto richiesta di strutture di questo tipo – spiega –. Ma anche da parte di persone più giovani che magari vivono in città, che non hanno il pezzetto di terra e hanno il desiderio di avere accesso a questo tipo di cose. C’è un mondo vario che ne ha fatto richiesta, in prevalenza di giovani sensibili al tema, anziani o enti che si occupano di mutuo aiuto. Nel regolamento, quindi, prevederemo anche la possibilità che l’appezzamento possa essere destinato direttamente ad associazioni solidaristiche che poi lo useranno per progetti di mutuo sostegno".

Ed entra nel merito dell’uso e del controllo. "Le piazzole avranno misura di un orto e il regolamento disciplinerà anche la modalità di assegnazione al singolo ortista che firmerà una dichiarazione di impegno in cui i sarà scritto ciò che può, deve o non deve fare – conclude –. Il gestore, comune o associazione di volontariato, avrà il compito di vigilare sul corretto uso, che l’orto sia tenuto in ordine e che i prodotti siano destinati all’autoconsumo e non ad altri scopi. Pena, la decadenza dell’assegnazione".