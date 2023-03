Via alla beatificazione di Don Minzoni "È un servo di Dio"

Da oggi Don Giovanni Minzoni è considerato un "Servo di Dio". Lo ha annunciato domenica a Messa Don Fulvio Bresciani, parroco del duomo di Argenta. Si tratta dell’avvio del processo canonico per la causa di beatificazione, ad un secolo di distanza dal martirio per mano fascista del prete soldato, educatore di nuove generazioni. L’Arcivescovo di Ravenna e Cervia, Mons. Lorenzo Ghizzoni, ha avanzato a suo tempo la domanda al Dicastero per la Dottrina della Fede. Che, dopo aver espresso parere positivo, l’ha inoltrata al Dicastero della Causa dei Santi, che l’ha accettata ufficialmente. E che da alcuni giorni ha fatto pervenire alla Curia romagnola il placet per l’inizio del percorso. E’ il primo, ma importante e fondamentale passo, verso questo traguardo atteso da tutta la comunità argentana. Che potrebbe avere una accelerata se la Congregazione Vaticana ritenesse di adottare, come pare ormai certo, di postulare la sentenza con la formula del -Martirio-. "Dopo cento anni-commenta Don Fulvio-la memoria dell’operato e del sacrificio di Don Minzoni non è mai stato dimenticato dagli argentani. Don Minzoni, d’altro canto, ancora una volta ha pensato alla sua gente. Infatti se tutto andrà a buon fine, come oggi sembra, Argenta avrà da quel momento un costante pellegrinaggio di fedeli e di giovani, in particolare degli Scout, che già lo considerano loro Martire".

Nando Magnani