Via alla ’Camminata in maschera’. La pioggia non ferma la festa in città

CENTO

In una giornata grigia e umida, ma con uno spiraglio pomeridiano senza pioggia, un piccolo esercito di maschere ha invaso il centro grazie alla Camminata del Carnevale organizzata dalla Polisportiva Centese che ha sfidato anche il maltempo. Giunta alla sesta edizione, è stata ancora una volta una bella manifestazione, non competitiva dal punto di vista agonistico ma di certo da quello dell’originalità nei costumi o nel tagliare il traguardo. Al via, infatti, cerano 350 persone tra chi aveva scelto l’abbigliamento running e fantastici costumi. Ecco il gruppo dei coniglietti con tanto di carota da rosicchiare, le contadine o il motociclista, la scuola IC1 con gli alunni e l’ispirazione a Dante, i bimbi che si sono sbizzarriti portando in piazza alieni, dinosauri, Einstein, Supermario, messicani, pokemon, damine e un fantastico superman che ha letteralmente tagliato il traguardo volando, sorretto da 4 complici dell’impresa. E avanti a tutti, un signore con la bici rosa e il cartello Giro d’Italia a ricordare la tappa che arriverà a Cento il 17 maggio. Una grande festa dove a vincere è stato il divertimento e la voglia di stare insieme, che ha visto premiati il gruppo delle ‘Cattive di Disney’, la bimba Lady Bag Marisa Oros, il piccolo principe Ettore Filippini, e per gli adulti, la pirata Valeria Malaguti e l’Uomo Tigre Daniele Vassalli.

"Di solito siamo molti di più ma il maltempo ha frenato le presenze – dice Carlo Poli della Polisportiva – abbiamo però voluto fare la camminata per continuare nel nostro percorso di promozione dell’attività sportiva per il benessere psicofisico della persona ma anche per far respirare aria di carnevale e divertirci". Sul palco, anche ieri Patty Po e Alessandro Ramin che oggi, saranno nuovamente i conduttori della terza domenica di sfilata del Cento Carnevale d’Europa, salvo che la pioggia non rovini la festa proprio stamattina, al contrario delle previsioni meteo ufficiali. "Confermiamo la sfilata – comunica il Cento Carnevale d’Europa - Nonostante le preoccupazioni relative alle condizioni meteorologiche, le autorità competenti hanno assicurato che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire la sicurezza e il benessere di partecipanti e spettatori. Ci vediamo in piazza Guercino e piazzale della Rocca alle 14". Se dunque sarà pioggia di coriandoli, i 5 colossi di cartapesta sapranno come dare grande spettacolo sfidandosi per la vittoria finale. Una sfilata anticipata dalle Lamborghini, aperta dal gruppo a piedi Figli delle Stelle e che vedrà ospite il noto pianista centese Luca Guaraldi.

Laura Guerra