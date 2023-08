Via alla festa di Pontelagoscuro Pd, caccia al nome ’anti-Fabbri’ "Pronti per un comune obiettivo"

di Federico Di Bisceglie

"Qui alla Festa de l’Unità di Ponte c’è il miglior cibo della Provincia". E non c’è dubbio che cappelletti e cappellacci preparati dalle ‘zdore della frazione siano squisiti. Ma il piatto forte? Il piatto forte, il candidato sindaco per le comunali del 2024, ancora non c’è. Ci sono dibattiti – alcuni di grandi qualità, con ospiti di caratura nazionale: da Stefano Zamagni, all’assessore regionale al bilancio, Paolo Calvano, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il senatore pentastellato Marco Croatti, la senatrice dem Susanna Camusso – e ci saranno anche degli incontri ‘pre serate’ (Dicci la vostra, si chiameranno casualmente) che sicuramente serviranno a gettare i presupposti per la costruzione di programma e candidature. "Scaldiamo i motori", dice in un allegro sfogo allargando le braccia il segretario comunale del Pd, Alessandro Talmelli riprendendo le fila delle parole di uno tra gli organizzatori dell’appuntamento, Elia Cusinato. "Dalla sanità al welfare, dal lavoro allo sviluppo del territorio – scandisce il segretario comunale – saranno questi i temi al centro degli appuntamenti che animeranno questi dieci giorni di una kermesse che torna a essere centrale per il dibattito cittadino". E, aggiungiamo noi, per il dibattito interno al centrosinistra.

Per la rassegna di Ponte val bene la metafora della fenice. Rinata, da tre anni a questa parte. A ricordarlo è il segretario provinciale dem, Nicola Minarelli. "Gli appuntamenti – spiega – saranno tutti di grandissima qualità, nel solco dell’estate militante che abbiamo deciso di declinare in questo modo, grazie soprattutto all’impegno impagabile dei volontari". Ma più che altro per ribadire un concetto che riecheggia dal palco della frazione: "Il Pd c’è ed è in campo per contrastare, a livello nazionale e a livello locale, due governi di cui non condividiamo nulla". L’intemerata di Minarelli contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è durissima, a livello locale le parole del segretario suonano più come la consapevolezza di un’assunzione di responsabilità. "In primavera si va al voto in tredici comuni della provincia. A partire dal capoluogo". La strada – e tutta la dirigenza del Pd lo sa – è in salita. A partire proprio dal nome da scegliere per contrastare il sindaco Alan Fabbri che si ripresenterà.

Nei giorni scorsi, proprio da queste colonne, avevamo scritto che tra i nomi ‘sondati’ ci sono – oltre al segretario generale dell’Autorità Distrettuale di Bacino del Po, Alessandro Bratti e il presidente del Consorzio di Bonifica, Stefano Calderoni – due new entry: la docente universitaria Laura Calafà e, soprattutto l’avvocato Fabio Anselmo. Al quale, stando ad alcune indiscrezioni – nè confermate nè smentite – sarebbe stato direttamente chiesto un impegno in prima persona.

Sui nomi non ci si sbilancia, ancora. Però le idee iniziano a chiarirsi. La festa, in questo senso – è l’auspicio di tanti – aiuterà. "Lavoriamo – dicono Minarelli e Talmelli – per la definizione di dieci o quindici punti sostanziali che verranno condivisi con tutti gli altri componenti della coalizione di centrosinistra (compresi i civici, che sono fondamentali)". L’identikit è quella di "un candidato civico, di alto profilo, che riesca a fare sintesi di tutte le sensibilità presenti al tavolo". C’è tempo, per chiarirsi ancor più le idee e tracciare una rotta, fino a domenica. La chiusura della Festa è affidata al governatore, Stefano Bonaccini. Ma un piatto forte, invero, c’è: l’intervento della segretaria nazionale dem, Elly Schlein mercoledì prossimo.