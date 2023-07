Via alla fusione tra Fava e Storci "Leader nelle tecnologie della pasta"

di Alberto Lazzarini

Cento e la provincia di Ferrara vantano un significativo record: qui c’è la sede della più importante azienda, al mondo, di impianti per pastifici. Stiamo parlando di Fava spa che nei giorni scorsi si è ulteriormente rafforzata dando vita a un’operazione di fusione per incorporazione con Storci (di Collecchio nel Parmense), un’altra forte e qualificata società del settore di cui, peraltro, il gruppo centese partecipa al capitale con la metà delle quote fin dagli anni ‘90. Storci ha sempre prodotto per Fava le migliori e più grandi presse per gli essiccatoi.

"L’unione delle due società proietta Fava Spa - commenta l’amministratore delegato Luigi Fava - ad oltre 100 milioni di euro di ricavi, un organico di 320 dipendenti di cui oltre 50 nel settore dell’assistenza tecnica post-vendita". E con questa operazione la società si conferma, come si diceva, il più grande player mondiale specializzato nella ricerca, progettazione, costruzione e commercializzazione di impianti per pastifici. Sono più di mille gli impianti con marchio Fava in funzione nei più importanti pastifici del mondo e rappresentano ben il 40% della quota di mercato nel globo. Di impianti centesi ce ne sono in tutti i continenti, Australia compresa. La loro presenza sul mercato italiano, poi, è quasi…plebiscitaria con quasi l’80% del parco macchine installato. Grande soddisfazione è stata espressa naturalmente dai vertici delle due aziende, entrambe a gestione familiare con Fava fondata nel 1937 e Storci nel 1991, che arrivano alla terza generazione di imprenditori, impegnata nella ricerca quotidiana di ulteriore sviluppo e valore per le proprie imprese.

Fava, fondata dall’indimenticato, geniale, commendator Augusto, vede presidente il figlio Enrico (ingegnere honoris causa) e amministratore delegato il nipote Luigi. Nel nuovo cda entreranno anche Michele e Simone Storci, figli del capostipite Anzio, con deleghe operative nelle proprie aree di competenza e, dichiara Luigi Fava "mi saranno di valido supporto per le scelte strategiche". Fava Spa, dopo la fusione con Storci, sarà in grado di offrire ai clienti una gamma di prodotti completa per ogni esigenza e dimensione, che va dalle macchine per la produzione di tutti i tipi di pasta, sia secca che fresca, nonché linee per la produzione di piatti pronti secchi (instant pasta), freschi e surgelati. La sinergia che si verrà a creare con l’integrazione della Storci, sottolineano in azienda, porterà ad un efficientamento di tutto il processo produttivo, che sarà distribuito dinamicamente nei due stabilimenti di Cento e Collecchio, migliorando tutta la catena di approvvigionamento, "mentre la nuova struttura commerciale integrata coprirà in modo più capillare tutto il mercato mondiale dei pastifici, anche artigianali, sia di pasta secca che di pasta fresca, con un’offerta unica nel suo genere, garantendo a tutti i clienti un servizio post-vendita professionale, pronto ed efficace".

Sui macchinari prodotti a Collecchio (impianti per pasta fresca e ripiena, instant pasta, piatti pronti e linee semiautomatiche) rimarrà il marchio Storci. Il patrimonio netto complessivo di oltre 35 milioni di euro dota Fava Spa di una grande solidità patrimoniale e della possibilità di destinare maggiori risorse in investimenti di ricerca e sviluppo per la produzione di impianti sempre più performanti e sostenibili. Fava S.p.A. è stata assistita per gli aspetti legali da BonelliErede con un team guidato dal partner Vittorio Lupoli e composto dal senior counsel Fabio Macrì e da Filippo Airoldi.

Storci è stata assistita per gli aspetti legali da Nunziante Magrone con un team guidato dal partner Gianmarco Mileni Munari con il counsel Federico Gioffré. Per gli aspetti aziendali e fiscali Fava è stata assistita dallo Studio Bragaglia con l’intervento di Antonio Bragaglia e Fabio Monti.