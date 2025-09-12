Via Argine Cagnetto, lavori affidati alla ditta. Ferro Srl di Nogara

Il bluff Città 30
Il bluff Città 30
Ferrara
12 set 2025
CLAUDIA FORTINI
Cronaca
Il Comune di Bondeno ha dato il via all’opera di riqualificazione per via Argine Cagnetto, che collega Burana a Gavello. Con una recente determina dirigenziale dell’8 settembre scorso è stata ufficialmente aggiudicata la gara d’appalto per i lavori. E’ un passo decisivo che segna l’inizio della tanto attesa sistemazione della strada, divisa in due stralci. Un progetto di quasi mezzo milione di euro. Buche e avvallamenti rendono difficile percorrere il tratto di strada. Le segnalazioni e le lamentele dei cittadini, soprattutto di chi la utilizza per raggiungere le sedi del lavoro specialmente nel modenese, si sono moltiplicate in questi mesi. La sicurezza è una priorità. Dall’appalto ai lavori. L’intervento è stato affidato alla ditta Ferro S.r.l., con sede a Nogara (VR), che ha presentato la migliore offerta economica con un ribasso del 13,12% sul prezzo a base d’asta. Il valore complessivo dei lavori ammonta a 380 mila euro. Il finanziamento dell’intera operazione, che ha un costo totale di 496 mila euro, è stato garantito attraverso un mix di fondi, ovvero mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti per 448 mila euro e un avanzo di bilancio per 16 mila euro. Questi fondi copriranno i costi dei lavori, le spese per la sicurezza e le somme a disposizione dell’amministrazione, inclusi gli oneri per la direzione lavori e altre consulenze. L’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso dopo una gara negoziata che ha visto la partecipazione di 8 ditte. L’inizio dei lavori è previsto "in via d’urgenza – si legge negli atti – per garantire una rapida esecuzione dell’intervento e riportare la strada a condizioni ottimali di sicurezza e scorrevolezza". Questo progetto non solo ripristinerà l’integrità strutturale di Via Argine Cagnetto, ma rafforzerà anche le infrastrutture, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la viabilità.

Claudia Fortini

LavoroSicurezza stradale