Via Argine Cagnetto, lavori affidati alla ditta. Ferro Srl di Nogara

Il Comune di Bondeno ha dato il via all’opera di riqualificazione per via Argine Cagnetto, che collega Burana a Gavello. Con una recente determina dirigenziale dell’8 settembre scorso è stata ufficialmente aggiudicata la gara d’appalto per i lavori. E’ un passo decisivo che segna l’inizio della tanto attesa sistemazione della strada, divisa in due stralci. Un progetto di quasi mezzo milione di euro. Buche e avvallamenti rendono difficile percorrere il tratto di strada. Le segnalazioni e le lamentele dei cittadini, soprattutto di chi la utilizza per raggiungere le sedi del lavoro specialmente nel modenese, si sono moltiplicate in questi mesi. La sicurezza è una priorità. Dall’appalto ai lavori. L’intervento è stato affidato alla ditta Ferro S.r.l., con sede a Nogara (VR), che ha presentato la migliore offerta economica con un ribasso del 13,12% sul prezzo a base d’asta. Il valore complessivo dei lavori ammonta a 380 mila euro. Il finanziamento dell’intera operazione, che ha un costo totale di 496 mila euro, è stato garantito attraverso un mix di fondi, ovvero mutui dalla Cassa Depositi e Prestiti per 448 mila euro e un avanzo di bilancio per 16 mila euro. Questi fondi copriranno i costi dei lavori, le spese per la sicurezza e le somme a disposizione dell’amministrazione, inclusi gli oneri per la direzione lavori e altre consulenze. L’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso dopo una gara negoziata che ha visto la partecipazione di 8 ditte. L’inizio dei lavori è previsto "in via d’urgenza – si legge negli atti – per garantire una rapida esecuzione dell’intervento e riportare la strada a condizioni ottimali di sicurezza e scorrevolezza". Questo progetto non solo ripristinerà l’integrità strutturale di Via Argine Cagnetto, ma rafforzerà anche le infrastrutture, dimostrando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la viabilità.

Claudia Fortini