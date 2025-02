Via Arianuova, tra i residenti. Atti vandalici e violenze: "Basta, servono più controlli"

"Maggiori controlli nelle ore notturne nel fine settimana". A chiederlo sono residenti e attività presenti su via Arianuova. Un quartiere dove non si è ancora spenta l’attenzione per i fatti accaduti tra sabato e domenica scorsa, dove cinque studenti universitari e un dj sono stati aggrediti e picchiati. Una notte di pura follia e violenza. I cittadini confermano come in questa zona si verificano da tempo atti vandalici, "bisogna intervenire, siamo stanchi". Per Andrea Lo Monaco "non sento una situazione d’insicurezza o paura, comunque le forze dell’ordine saranno pronti a vigilare". Alessandra Droghetti gestisce un negozio di ortofrutta in via Arianuova, a poca distanza dal parcheggio Diamanti. Scuote la testa: "Siamo messi male, in questa via alla notte succedono fatti e atti vandalici anche alle macchine, il tutto si concentra nel fine settimana. Una situazione che perdura da tempo. Non sappiamo che dire, se non la necessità d’intensificare ancor più i controlli in queste giornate, seppure comprendiamo che per le forze d’ordine non sia sempre facile".

A breve distanza c’è un bar tabacchi con Lucio Guidetti, il quale ribadisce: "Non abbiamo avuto particolari problemi, seppure davanti alle vetrine troviamo spesso bottiglie e vetri rotti, poi auto rigate. Va bene maggiore controllo, ma in generale andrebbe ripensata anche la fascia oraria di chiusura di alcuni locali". Nel negozio di rivendita capsule caffè e altro, c’è Paolo Aguiari: "Ormai lo sappiamo da tempo, in questo tratto di strada ci sono casi anche di persone che urinano sui muri, oltre a piccoli atti vandalici alle macchine in sosta. Chiaramente sono dell’idea che ci vorrebbero maggiori controlli nel corso della notte, in coordinamento tra tutte le forze dell’ordine. Questo per cercare di arginare fatti noti per chi abita qui". Una residente dirimpettaia al parcheggio Diamanti, Anna Guerra, fotografa la situazione: "In quella fascia oraria notturna siamo sostanzialmente chiusi in casa, questa zona è diventata difficile da convivere. Poi vediamo questi fatti e dispiace per tutto il quartiere. I controlli? Più presenti, anche per altre violazione come le auto in divieto, che non vengono multate". Nella parte finale di via Arianuova, dopo il liceo Ariosto, Massimo Poli spiega: "Noi come bar chiudiamo nel tardo pomeriggio, non registriamo particolari problemi. Sembra chiaro che i controlli più assidui sono sempre auspicabili per la sicurezza della zona, speriamo che si possa avere un rafforzamento in questa direzione". Un altro residente, Edoardo Galli, appare preoccupato di quanto successo: "Ci sono diversi casi di atti vandalici alle auto e altro, poi quello successo nello scorso fine settimana è stato un episodio grave. Vediamo mezzi con vetri rotti, tutto nelle ore notturne, principalmente negli ultimi giorni della settimana. Vogliamo controlli più costanti".