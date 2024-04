"Via Azzo Novelli riaprirà entro la settimana"

La chiusura di via Azzo Novello infiamma il dibattito politico. Il consigliere Pd Davide Nanni ha interrogato la giunta: "Un gruppo di residenti del quartiere Arianuova ha già raccolto oltre 600 firme tramite petizione pubblica per ottenere la ’riapertura di Via Azzo Novello in direzione uscita dalla città e in entrata da via Bacchelli provenendo dalla piscina’ in modo da risolvere i numerosi disagi provocati alla circolazione dalla chiusura prolungata del fornice tra le mura, specie in orario scolastico. Chiediamo al sindaco Alan Fabbri se ha intenzione di dare risposte chiare ai promotori della petizione sulla riapertura di via Azzo Novello, entro quali tempistiche finirà la ’sperimentazione’ di cui ha genericamente parlato l’assessore Lodi in Consiglio". A rispondere all’interrogazione ci pensa lo stesso Lodi: "La chiusura era temporanea perché sperimentale. Volevamo capire attraverso i dati dei tecnici se ci sarebbe stato un miglioramento della viabilità, che non c’è stato. Tra martedì e mercoledì verrà riaperta la strada. La decisione non è dovuta a firme o proteste, o alle consuete strumentalizzazioni politiche. Ripeto: era una chiusura sperimentale ed era quindi prevista prima o poi una riapertura, nel caso non avesse comportato miglioramenti alla viabilità".