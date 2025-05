Via Bacchelli sott’acqua. Disagi per un tubo rotto

La rottura di una tubatura dell’acqua in via Bacchelli a Ferrara ha causato non pochi disagi alla circolazione e a chi è rimasto a secco. L’episodio si è verificato ieri mattina: diverse zone della città, e pure alcune frazioni, si sono ritrovate senz’acqua. Cali di pressione e rubinetti a secco hanno interessato numerose abitazioni. Individuata la rottura i tecnici di Hera si sono subito messi al lavoro per cercare di limitare il più possibile danni e disagi. Per consentire agli addetti di intervenire via Bacchelli è stata temporaneamente chiusa al traffico, causando inevitabilmente problemi alla viabilità. Ecco la disamina di Hera sui lavori effettuati: "I tecnici del pronto intervento sono intervenuti per riparare un guasto, che ha provocato fuoriuscita d’acqua sulla sede stradale e un calo di pressione in rete avvertito in varie zone della città. L’intervento dei tecnici, subito giunti sul posto, ha permesso la riparazione del guasto in poco più di un’ora e il conseguente ripristino della normale erogazione del servizio. Per permettere l’esecuzione dei lavori, in accordo con la Polizia Locale è stata necessaria la chiusura al traffico della strada, che dovrebbe tornare transitabile terminati i lavori di riasfaltatura".